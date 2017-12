Vendita di titoli di credito e di azioni di società

Note

I titoli di credito (cambiali, assegni bancari, assegni circolari, azioni, obbligazioni) possono essere dedotti quale oggetto del contratto di compravendita, sia pure tenuto conto del regime di circolazione che è proprio di ciascuno di essi. Da questo punto di vista occorre rammentare che una delle caratteristiche fondamentali dei titoli di credito è l'. Il diritto di credito, di partecipazione (che, come tale, comunque possiede un'autonoma consistenza) è, per così dire, intrinsecamente contenuto nel titolo, di modo che ne è reso possibile il trasferimento unitamente al titolo. Per il tramite di una sola negoziazione viene trasferito sia il titolo nella propria materialità, sia il diritto che vi è contenutoDa questa sommaria descrizione si può comprendere come possa comunque porsi l'interrogativo circaDa un lato infatti l'esistenza nel nostro ordinamento del principio consensualistico ( art.1376 cod.civ.) imporrebbe di ritenere ceduto il dirittodall'altro, le leggi di circolazione del titolo variamente prevedono alcuni requisiti, in difetto dei quali esso non può dirsi efficacemente trasferito. Così, ad esempio, art.2003 cod.civ.) altrettanto si può dire per quanto riguarda i titoli all'ordine ( art.2008 cod.civ. ). I titoli nominativi (es.: le azioni, con l'eccezione di quelle di risparmio che possono essere anche al portatore) sono contraddistinti da regole specifiche ( art.2021 cod.civ.). Così non basta il possesso: la legittimazione all'esercizio dei diritto segue all'intestazione a favore dell'acquirente contenuta nel titolo e nel registro dell'emittenteE' proprio dal tenore di queste disposizioni che i fautori della tesi "realista" muovono per affermareIn altri termini, se è vero che la cessione del titolo richiede il raggiungimento del consenso, questo si paleserebbe tuttavia insufficiente a sortire l'effetto: a questo fine occorrerebbe infattiPrevale comunque la teoria consensualistica, secondo la quale invece è sufficiente a produrre l'effetto traslativo il semplice consenso espresso dalle parti. L'osservanza delle leggi di circolazione del titolo (con speciale riferimento alla consecuzione del possesso ed agli ulteriori aspetti formali, quali ad esempio la continuità delle girate) avrebbe a che fare semplicemente con la legittimazione all'esercizio dei diritti che vi si trovano incorporatiRubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.229.Si tratta di norme che disciplinano anche le modalità formali che devono essere seguite nella negoziazione di titoli: cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.25.E' di questa opinione Mengoni, Il trasferimento di titoli di credito nella teoria dei negozi traslativi con causa esterna, in Banca, borsa e titoli di credito, 1975, I, p.385.Si tratta della teoria di gran lunga prevalente in dottrina: cfr. Bigiavi, Il trasferimento di titoli di credito, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1950, p.1, Ferri, I titoli di credito, Torino, 1965, p.117, Pellizzi, Principi di diritto cartolare, Bologna, 1967, p.51 e De Ferra, La circolazione delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964, p.82.