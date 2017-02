Soggetti tenuti alla collazione

Note

Ai sensi del I comma dell' art.737 cod.civ. , nel testo che risulta per effetto dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia e, da ultimo, di quella di riforma della filiazione (d. lgs. 154/2013)(salva dispensa da parte di costui). Non ha importanza nè la fonte della vocazione (se legittima o testamentaria: Cass.Civ. Sez.II, 3013/06 ) nè l'entità della quota, ben potendo i coeredi esser stati istituiti per quote diseguali (a differenza di quanto accade in tema di accrescimento: cfr. l' art.674 cod.civ.). Il requisito della concorrenza alla successione implica che, nell'ipotesi di preterizione di un legittimario, occorra che costui agisca preventivamente mediante l'azione di riduzione e, una volta recuperata la qualifica di coerede, insti per la collazione (Cass. Civ., Sez. II, 15026/13 ).L'obbligazione può essere soltanto approssimativamente definita come reciproca . Si faccia l'esempio di Caio che lascia i tre figli Primo, Secondo e Terzo. Se Primo ha ricevuto 100 a titolo di donazione dal padre ed anche Terzo ha beneficiato di un'ulteriore liberalità da parte di Caio per 200, entrambi saranno tenuti alla collazione.In altri termini Primo e Secondo non riversano quanto loro donato l'uno a favore dell'altro, bensì incrementano la comunione alla quale partecipa anche Terzo, soggetto che nulla ha ricevuto in vita dal. In effetti si tratta di un'obbligazione a favore dei coeredi considerati complessivamente. Il tema verrà ripreso in relazione all'ulteriore problema dell'operatività dell'istituto nell'ipotesi in cui, al tempo della morte dell'ereditando, non si rinvengano beni ereditari.Dovevano reputarsi tenuti alla collazione anche i(perchè riconosciuti o giudizialmente dichiarati come tali, compresi nella categoria dei figli naturali) e quelli . Ogni distinzione al riguardo è tuttavia venuta meno in conseguenza della riforma del 2013, essendo stato abrogato l'art. 280 cod.civ..I dubbi che si ponevano per i possono ancora dirsi invece attuali, dal momento che il novellato art. art.251 ha condizionato il riconoscimento all'autorizzazione giudiziale.Quanto al coniuge, ci si domanda quale incidenza possa avere. Nella prima ipotesi occorre distinguere a seconda che sia stato o meno pronunziato addebito della separazione. Mentre la mera separazione infatti non fa venir meno i diritti successori ( art.585 cod.civ.), quando vi sia addebito, come anche nel caso di divorzio, può permanere il diritto ad un assegno, la cui natura di legatoesclude la collazioneNon è sufficiente che i soggetti di cui sopra rivestano le sopradette qualità: occorre altresì chedurante la vita dele, in esito alla morte di costui, . Entrambi questi requisiti emergono dal modo di disporre dell'art. 737 cod.civ. che fa testuale riferimento a coloro che "concorrono alla successione" come i destinatari dell'obbligo di conferimento di quanto ricevuto "dal defunto direttamente o indirettamente".Di seguito tratteremo il caso del coerede che sia succeduto ai propri discendenti ovvero al coniuge che precedentemente avevano goduto del beneficio di una liberalità donativa essendo in vita il art.739 cod.civ. ) nonchè di quello del discendente che succedea colui che era stato analogamente beneficiato dal art.740 cod.civ.).Riforma in esito alla quale è stato altresì eliminato l'anacronistico divieto di donazione tra coniugi, i quali anzi non sono neppure tra loro tenuti (cfr. art. 738 cod.civ. ) a conferire le donazioni di modico valore. Più precisamente l'art. 201 della Legge 151/75 ha determinato l'inclusione, nel novero dei coeredi tenuti alla collazione, anche del coniuge superstite, anteriormente titolare di una quota di usufrutto uxorio, altresì equiparando i figli ed i discendenti legittimi a quelli naturali.Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.722. D'altronde lo stesso art. 737 cod.civ. riferisce testualmente l'obbligo di provvedere alla collazione "ai coeredi". Vedremo come intendere questa disposizione in sede di esame delle concrete modalità di esecuzione del conferimento di quanto donato in natura.Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1982, p.276. Quanto all'adozione speciale si veda l'art. 280 , I comma, cod.civ.. In riferimento all'adozione ordinaria il principio generale di eguaglianza è chiaramente enunciato in tema di rappresentazione (art. 468 cod.civ. ), di legittimari (art. 536 cod.civ. ) e di successione legittima (art. 567 cod.civ. )In senso negativo Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.652. Contra Finocchiaro, Diritto di famiglia, Commento sistematico della legge 19 maggio 1975 n.151, 1984, p. 2416. E' stato d'altronde osservato che l'abrogazione dell'art. 780 cod.civ., relativo alla donazione effettuata a figlio naturale non riconoscibile, importa la configurabilità del cumulo tra beneficio relativo alla donazione (sia pure nei limiti della disponibile) e corresponsione di assegno vitalizio: cfr. Mengoni, Successione per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir.civ. e comm. diertto da Cicu-Messineo, vol.XLIII, t.1, Milano, 2000, p.75.Così Napoli, I legati, in Le successioni testamentarie, a cura di Bianca, in Giur.sist. civ. e comm., Torino, 1983, p.239.E' il caso di rilevare come da ciò si ritragga la possibilità per il donatario chiamato all'eredità che già avesse ricevuto beni di valore cospicuo di fare rinunzia all'eredità: venendo meno la qualità di coerede non sarà operativo l'obbligo di procedere alla collazione, salva ovviamente la possibilità di esperire contro costui l'azione di riduzione qualora avesse ricevuto attività in misura lesiva della altrui porzione legittima (così Morelli, La comunione e la divisione ereditaria, in Giur.sist.civ. e comm., Torino, 1986, p.359).