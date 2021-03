Obbligazione collatizia e aumento della massa dividenda. Ininfluenza della riduzione della donazione effettuata a soggetto estraneo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28196 del 10 dicembre 2020)

In materia successoria l'aumento della massa realizzato dalla collazione non coinvolge il donatario posteriore estraneo, che è stato assoggettato a riduzione. Non lo coinvolge perché, in virtù della collazione, è ripartita fra i coeredi la sola quota disponibile, mentre la posizione del donatario posteriore estraneo rimane definita esclusivamente in base al calcolo previsto dall'art. 556 cod.civ..