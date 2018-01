Soggetti obbligati a chiedere la registrazione

le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero;

i rappresentanti delle società o enti esteri ovvero uno dei soggetti che risponde delle obbligazioni della società o dell’ente per le operazioni di società ed enti esteri;

i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della Pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per tutti gli atti pubblici alla cui formazione siano intervenuti e per gli altri atti da essi ricevuti o autenticati;

i cancellieri e i segretari che hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni alla formazione di detti atti, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali;

gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, per gli atti da registrare d’ufficio;

gli agenti di affari in mediazione iscritti nell’albo degli agenti immobiliari del ruolo ex art. 2, legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari (art. 10, lett. d-bis), D.P.R. n. 131/1986, aggiunto ex art. 1, comma 46, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Note

nota1

Voce correlata in diritto civile

L’ordinamento fiscale non detta una disciplina generale dei contratti ma si limita a regolare l’obbligazione tributaria derivante da ciascun contratto, sia ai fini delle imposte dirette che indirette.A differenza dell’obbligazione contrattuale, riconducibile all’autonomia privata, l’obbligazione tributaria è retta da regole proprie quasi sempre riconducibili alle leggi d’imposta . Tuttavia anche l’obbligazione tributaria, anche se in diversa misura, è spesso riconducibile al codice civile.L’è definita un’imposta sugliproprio perché colpisce l’attività negoziale in genere ed iin particolare.Sono obbligati a richiedere la registrazione i seguenti soggetti (art. 10, D.P.R. n. 131/1986):Cfr. G. A. Micheli - G. Tremonti, Obbligazioni (diritto tributario), in Enc. Dir., vol. XXIX, Milano.