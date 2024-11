Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 32

Elenco dei capitoli Documenti collegati

PRESUZNIONE DI CONFORMITÀ AI REQUISITI RELATIVI AGLI ORGANISMI NOTIFICATI

In vigore dal 1 agosto 2024



1. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'organismo di valutazione della conformità è considerato conforme ai requisiti di cui all'articolo 31 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali requisiti.