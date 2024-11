Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE Allegato XIII - Criteri per la designazione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali







Criteri per la designazione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico di cui all'articolo 51



In vigore dal 1 agosto 2024



Al fine di determinare se un modello di IA per finalità generali ha capacità o un impatto equivalente a quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a) il numero di parametri del modello;

b) la qualità o la dimensione del set di dati, ad esempio misurata mediante token;

c) la quantità di calcolo utilizzata per addestrare il modello misurata in operazioni in virgola mobile o indicata da una combinazione di altre variabili quali il costo stimato dell'addestramento, il tempo stimato necessario per l'addestramento o il consumo energetico stimato per l'addestramento;

d) le modalità di input e output del modello, come da testo a testo (modelli linguistici di grandi dimensioni), da testo a immagine, multimodalità e soglie di punta per determinare le capacità ad alto impatto per ciascuna modalità, nonché il tipo specifico di input e output (ad esempio sequenze biologiche);

e) i parametri di riferimento e le valutazioni delle capacità del modello, anche tenendo conto del numero di compiti che non richiedono un addestramento aggiuntivo, la capacità di apprendere nuovi compiti distinti, il livello di autonomia e scalabilità e gli strumenti a cui ha accesso;

f) se il modello ha un alto impatto sul mercato interno in considerazione della sua portata, che viene presunta quando il modello stesso è stato messo a disposizione di almeno 10 000 utenti commerciali registrati stabiliti nell'Unione;

g) il numero di utenti finali registrati.