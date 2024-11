Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE Allegato XII - Documentazione tecnica per i fornitori di modelli di IA

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Informazioni sulla trasparenza di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) - documentazione tecnica per i fornitori di modelli di IA per finalità generali ai fornitori a valle che integrano il modello nel loro sistema di IA



In vigore dal 1 agosto 2024



Le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), contengono almeno quanto segue:



1. Una descrizione generale del modello di IA per finalità generali comprendente:

a) i compiti che il modello è destinato a eseguire e il tipo e la natura dei sistemi di IA in cui può essere integrato;

b) le politiche di utilizzo accettabili applicabili;

c) la data di pubblicazione e i metodi di distribuzione;

d) il modo in cui il modello interagisce o può essere utilizzato per interagire con hardware o software che non fanno parte del modello stesso, ove applicabile;

e) le versioni del software pertinente relative all'uso del modello di IA per finalità generali, se del caso;

f) l'architettura e il numero di parametri;

g) la modalità (ad esempio testo, immagine) e il formato degli input e degli output;

h) la licenza per il modello.



2. Una descrizione degli elementi del modello e del processo relativo al suo sviluppo, compresi:

a) i mezzi tecnici (ad esempio istruzioni per l'uso, infrastruttura, strumenti) necessari per integrare il modello di IA per finalità generali nei sistemi di IA;

b) la modalità (ad esempio testo, immagine, ecc.) e il formato degli input e degli output e la loro dimensione massima (ad esempio, lunghezza della finestra contestuale, ecc.);

c) informazioni sui dati utilizzati per l'addestramento, la prova e la convalida, se del caso, compresi il tipo e la provenienza dei dati e le metodologie di organizzazione.