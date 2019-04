Prefazione

Perché WikiJus?

WikiJus mette a disposizione degli operatori del mondo giuridico e di chi desidera un’informazione aggiornata e scientificamente validata una pluralità di strumenti specializzati per il reperimento e l'approfondimento di tematiche in materia civilistica. Una squadra di Professionisti, una Redazione che li ausilia costantemente ed un Comitato Scientifico si occupano di fornire una sintesi delle novità normative e giurisprudenziali ma, quello che più importa, di ordinarle, di aggiornare i contenuti dei documenti di WikiJus, implementandone numero e consistenza.Ciò che conta non è la mole delle informazioni, ma la gestione di esse, la reperibilità dei dati, la sintesi delle singole tematiche. WikiJus si propongono di rispondere a queste istanze. L'indicizzazione argomentale gerarchicamente ordinata, i links ipertestuali con la normativa e la giurisprudenza (codice civile, legge notarile, leggi complementari, provvedimenti della Cassazione e delle Corti di merito), gli aggiornamenti delle, costituiscono potenti tools, con l'ausilio dei quali raggiungere rapidamente e con precisione le informazioni desiderate.I dati giurisprudenziali e quelli normativi vengono costantemente aggiornati online a cura della Redazione, che garantisce anche l'invio periodico delle "news", notiziario elettronico che, in estrema sintesi, fornisce le novità di maggiore rilievo. Ma la vera utilità di WikiJus è quella del parallelo aggiornamento dei documenti, ciascuno dei quali riporta i link alle norme ed alle sentenze introdotte.L'abolizione della confusione creata dal continuo rincorrersi di fonti eterogenee e frammentarie a favore di un unico sistema integrato garantisce un consistente risparmio di costi e di tempo.Gli attori di WikiJus possono essere idealmente individuati in quattro distinte categorie: 1) I Professionisti del ramo forense. Si tratta di un gruppo di magistrati, notai e avvocati che lavorano per ottenere obiettivi di qualità. Mettere a disposizione informazione giuridica rientra tra le priorità dei membri del Laboratorio. 2) Il Comitato Scientifico , composto da Docenti universitari di chiara fama, è posto a presidio dell'omogeneità contenutistica e del livello qualitativo degli interventi d'Autore. 3) Gli Utenti registrati. Chiunque acceda a WikiJus potrà, registrandosi, lasciare commenti ed osservazioni in riferimento a ciascun documento. Sarà così possibile un'interazione tra tecnici e pubblico potenzialmente foriera di nuove idee ed opinioni. 4) Gli utenti non registrati. Chiunque acceda a WikiJus anche senza registrarsi potrà consultare liberamente l'opera e trarre copia dei documenti sotto licenza creative commons (vedi le condizioni di licenza in calce alla home page).Gli argomenti e gli istituti giuridici sono disposti secondo un criterio di gerarchia logica che consente sia di sfogliare WikiJus non semplicemente come un Wiki, ma anche come un trattato tradizionale o un’enciclopedia (avendo tuttavia il vantaggio di evidenziare visivamente le relazioni gerarchiche tra i vari concetti), sia di consultare la documentazione come fosse un glossario o un compendio di terminii in sé compiuti.(Costituzione, codice civile, disposizioni di attuazione del codice civile, legge notarile e relativo regolamento, leggi speciali, giurisprudenza)E’ possibile utilizzare WikiJus consultando la giurisprudenza, il codice civile, le altre leggi alle quali i documenti fanno riferimento, semplicemente sfogliando i relativi indici.E' praticabile la ricerca per parole testuali anche nella forma della stringa comprendente più termini e numeri. L'esito della ricerca comprende tutti i documenti presenti nel Wiki, anche quelli relativi a dati normativi e giurisprudenziali.Le novità normative e giurisprudenziali rilevanti in relazione ai documenti presenti in WikiJus vengono selezionate, commentate, dando origine ad altrettanti aggiornamenti alle voci argomentali pertinenti.I “percorsi argomentali” non costituiscono soltanto uno degli strumenti più potenti tra quelli a disposizione nella navigazione di WikiJus, ma una delle idee guida che animano l’intero lavoro. Per comprendere questa funzione occorre premettere che i documenti presenti in gli WikiJus si prestano sia ad una lettura casuale, presentando ciascuno di essi una propria compiutezza argomentativa, sia ad una lettura sequenziale, cioè ad essere letti pagina dopo pagina, paragrafo dopo paragrafo, come un qualsiasi libro nell’ambito del capitolo entro il quale sono collocati. Quando si accede ad alcuni tra i documenti di WikiJus che sono dotati di una valenza interdisciplinare (nel senso di costituire un elemento logicamente riconducibile a più ambiti argomentali), ciò viene evidenziato in calce al documento. Sotto la dizione “percorso argomentale” viene indicato il percorso logico dei differenti ambiti in cui il documento si trova allocato. Semplicemente cliccando uno qualsiasi delle parti dei percorsi argomentali evidenziati si accede al relativo documento, così essendo possibile una navigazione multilineare.Qualsiasi utente ha la possibilità di "dire la sua" sulle tematiche trattate nei documenti di WikiJus. La funzione è attivabile alla sola condizione della registrazione e consente di creare thread suscettibili di dar vita a dibattiti e scambi di opinioni. Il Forum è moderato. La Redazione e l'Amministratore del sistema si riservano di eliminare quei commenti che risultassero offensivi o anche semplicemente estranei all'ambito degli argomenti trattati, stante il carattere eminentemente tecnico della materia.Chi si rivolge al notaio e, più in generale, a qualunque professionista dell'area giuridica è alla ricerca di informazioni che siano rese disponibili in un linguaggio semplice e diretto, ma comunque tecnicamente avvertito. Le Guide sono disponibili e liberamente consultabili da parte di qualsiasi Utente.Servizio di raccolta, indicizzazione, aggiornamento delle prassi tributarie ed interpretative afferenti alla documentazione presente in WikiJus.Schemi e clausole contrattuali predisposti dai Laboratoristi nel corso della propria quotidiana operatività sono condivisi allo scopo di raggiungere obiettivi di una migliore qualità del servizio notarile.Studi monografici di approfondimento teorico-pratico direttamente collegati alle tematiche civilistiche generali trattate da WikiJus.