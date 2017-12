Patrimonio disponibile ed indisponibile

beni disponibili nota1, in quanto non destinati direttamente ed immediatamente a soddisfare esigenze di perseguimento dei fini istituzionali dell'ente: sono soggetti, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile; beni indisponibili nota2 (foreste, miniere, fauna selvatica (L. 968/77, art. 1 , edifici destinati a sedi di uffici pubblici, ecc.), in quanto la destinazione di essi è volta al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente. Questo aspetto costituisce la ragione per cui gli atti che li riguardano non possono avere quale esito la sottrazione di essi alle loro destinazioni, stabilite, o dalle norme o da provvedimenti dell'autorità (art. 828 cod. civ.). Il principio non è tuttavia certo un dogma: si pensi al modo di disporre dell'art. 32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 (anche a seguito della Corte Cost., 196/04 ), il cui comma XIV ha addirittura previsto la possibilità che dei detti beni possa farsi alienazione in riferimento alle domanda presentata all'Agenzia del demanio da parte di colui che vi abbia realizzato opere abusive sanabili ai sensi della stessa legge. I beni del patrimonio disponibile invece, in quanto non diversamente disposto, sono soggetti alle regole del diritto privato.

Note

nota1

nota2

nota3

Bibliografia

FALZONE, I beni del patrimonio indisponibile, Milano, 1957

FEDELE, voce Beni ecclesiastici (dir. ecclesiastico), Enc. dir.

PALMA, La proprietà in generale. I procedimenti ablatori, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 7, t. I, 1982

Prassi collegate

Studio n. 17-2017/C, Alienazione dei beni pubblici dello Stato

Decreto 9 dicembre 2010, Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato (10A15109)

vengono denominati beni patrimoniali. Si può operare una distinzione in due categorie:La disciplina dei beni degli enti ecclesiastici è dettata nella L. 222/85 e nel relativo Regolamento di esecuzione, emanato con D.P.R. 33/87 Le chiese possono appartenere anche a privati e sono soggette alla disciplina del diritto privato: possono quindi essere alienate, usucapite, ecc., ma, finchè non siano sconsacrate secondo le regole del diritto canonico, non possono essere sottratte alla loro destinazione e al culto (art. 831 , II comma , cod. civ.).V. Palma, La proprietà in generale. I procedimenti ablatori, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. 7, t. I, Torino, 1982, pp. 194 e ss..Cfr. Falzone, I beni del patrimonio indisponibile, Milano, 1957.Si vedano p.es. Fedele, voce Beni ecclesiastici (dir. ecclesiastico), in Enc. dir., p. 189.