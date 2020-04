Oggetto ed ambito applicativo (t.u. in materia di privacy)

Ai sensi dell'art.1 del DGPR il regolamento stabilisce norme relative alla protezione dellecon riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Questa formulazione viene implicitamente a negare (a differenza di quanto disponeva il T.U. 196/2003) qualsiasi protezione ai dati delle entità differenti dalla persona fisica (società, associazioni, fondazioni, persone giuridiche) con potenziali gravi pregiudizi (si pensi alle evidenze delle banche dati che fanno capo al circuito creditizio).L'art. 3 del DGPR descrive l'ambito di applicazione territoriale della normativa, imperniato ora sul soggetto attivo, ora su quello passivo del trattamento (nota1). Anzitutto al primo paragrafo viene disposto che Il regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione. Ne segue che, quand'anche le varie operazioni di cui può consistere il. trattamento fossero effettuate in Paesi stranieri non membri dell'UE, comunque esse vengono disciplinate dal DGPR se siano riconducibili alle attività di cui sopra.Secondariamente il regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppureb) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.Ai sensi del paragrafo 3) il regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.nota1L'art. 5 del T.U. 196/03 (come modificato per effetto dell'entata in vigore del D.L. 70/11 che ebbe a introdurre l'ipotesi di esclusione di cui al comma 3) assumeva in considerazione l'oggetto e l'ambito applicativo del provvedimento normativo, affermando al I comma che esso disciplinaNon basta: ovviamente la tecnologia delle reti rende in fatto evanescente un riferimento spaziale tradizionale. Ecco il motivo per cui il II comma della disposizione prescriveva che la normativa si applicasseIn caso di applicazione delle norme di cui al T.U., il titolare del trattamento avrebbe dovuto designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.Il III comma dell'art. 5 del T.U. contieneva una limitazione: il trattamento di dati personali effettuatoera soggetto all'applicazione del T.U. solo se i dati fossero destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si sarebbero applicate in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli artt. 15 31 del T.U..