Soggetti implicati nel trattamento di dati personali (t.u. in materia di privacy)

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;Il titolo IV della prima parte del t.u. in materia di privacy assume in considerazione i soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali. Le relative definizioni sono funzionali all'applicazione di tutta la normativa portata dal testo unico e possiedono una valenza generale.Ilè curiosamente definito dall'art. 28 t.u. in relazione all'eventualità in cui il procedimento relativo ai dati sia effettuato da un'entità differente rispetto ad una persona fisica. Infatti la norma riferisce che, quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamentoSembra invece meno problematica la definizione di titolare riferita a colui che, persona fisica, eserciti in proprio la detta attività.L'art. 29 del t.u. considera la figura delCostui è designato dal titolare facoltativamente, nel senso che quest'ultimo ben può concentrare su di sè i relativi compiti. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.Costui è tenuto a controllare che l'attività si svolga regolarmente: il titolare infatti, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla norma e delle proprie istruzioni.L' art.30 del t.u. individua infine la figura delLe relative operazioni possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite., dovendo la responsabilità per l'adozione delle relative disposizioni incombere sul responsabile o sul titolare.La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.