Quesito n. 250-2010/I, Srl farmacia comunale e trasferimento di quote

La donazione può avere quale oggetto diritti reali immobiliari, beni mobili (registrati o non registrati), titoli azionari, quote di società di persone, universalità di beni, aziende, cespiti immateriali (diritti di sfruttamento di brevetti, marchi).L'oggetto della liberalità e la rilevanza economica del medesimo non è indifferente in relazione al requisito formale. Da un lato infatti le donazioni di modico valore possono essere validamente perfezionate anche manualmente, dall'altro quando si riferiscono a beni mobili ovvero a complessi di cespiti mobiliari, risulta indispensabile che l'atto contenga, ai sensi dell'art. 782 cod. civ., la descrizione degli stessi e l'indicazione del loro valore.