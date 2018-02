Oggetti sociali riservati (società per azioni)

Note

Alcune specifiche attività sono assunte in considerazione da disposizioni normative che contemplano la preventiva necessità che l'ente sia munito di speciali autorizzazioni. Talvolta tali attività devono essere svolte in via esclusiva, non potendo essere dedotte in un ambito più vasto e richiedono l'iscrizione in albi o registri.Si pensi all'ed a quelladi cui al D. Lgs. del 1993, n. 385 (c.d. T.U. in materia bancaria) , a quella(che per l'appunto deve essere svolta in via esclusiva secondo quanto risulta dai D. Lgs. del 1995, nn. 174 e 175). Altrettanto si può dire per l'di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 e per l'di cui ai D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e 24 febbraio 1998, n. 58 . Speciale disciplina è stata prevista anche per il c.d.di cui al DM del MEF 17 ottobre 2014 , recante "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385". Possono infatti esercitare tale attività creditizia i soggetti iscritti nello speciale elenco di cui all'art. 111 T.U. 385/1993.L'relativa alla pubblicazione di quotidiani può essere svolta soltanto da società che annoverino nel proprio oggetto semplicemente siffatta occupazione (art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416). L'deve a propria volta essere praticata altrettanto in via esclusiva (art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39).Si può infine riferire di un fenomeno in qualche misura inverso rispetto a quello assunto in considerazione. La legge infatti può giungere a proibire che una determinata specie di ente posa svolgere una specifica attività, la quale per tale motivo deve considerarsi inibita. Si pensi al I e II comma della d.l. 223/2006 (c.d. legge "Bersani") che vieta alle c.d. società strumentali (vale a dire quelle società che hanno come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di servizi pubblici locali) di prendere parte a gare d'appalto, allo scopo di evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Al riguardo è stato deciso che la riferita proibizione non è applicabile alle società "miste", vale a dire quelle il cui oggetto sociale contempla anche la possibilità di erogare servizi diversi e/o ad altri enti rispetto a quelli strettamente legati ai servizi pubblici locali (Consiglio di Stato, 77/11 ).Cfr. Tribunale di Napoli, 31/01/1997 , secondo il quale le società finanziarie possono svolgere esclusivamente attività finanziaria e le attività connesse o strumentali ad essa, a mente del I e IV comma lett. a) dell'art. 106/93 del T.U. 385/93 (testo previgente). La previsione della possibilità di svolgere dette attività da parte di società che siano prive dei requisiti per poterla svolgere (cfr. l'art. 106/93 del T.U. 385/93) può condurre, al di là delle conseguenze sull'operatività sociale, anche a sanzioni a carico del notaio che ne abbia stipulato l'atto costitutivo (Cass. Civ., Sez. II, 2220/13 ).