Nullità (virtuale) dei patti parasociali e collegamento negoziale

Particolarmente delicato è il rapporto che si pone tra il contratto di società ed i patti parasociali. Da una lato . Fermo questo primo aspetto descrittivo, occorre tuttavia indagare più approfonditamente il nesso, la rilevanza del collegamento negoziale tra le due fattispecie. Le considerazioni che seguono possono essere considerate valide anche all'esito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario ed hanno quale termine di riferimento le negoziazioni in parola, indipendentemente dalla qualità dell'organismo sociale al quale si riferiscono.nell'ipotesi di violazione delle pattuizioni parasociali?E' comune affermazione che i rimedi posseggano, vale a dire tra le parti del patto, senza che sia possibile una reazione o una rilevanza dell'inadempimento sul piano del funzionamento della società(Tribunale di Napoli, 18-02- 1997 ). Mentre il patto parasociale subisce gli effetti delle vicende sociali, non assumendo ad esempio efficacia fin tanto che la società non venga in essere e venendo meno con il suo scioglimento, non può affermarsi l'inverso, che cioè l'invalidità del patto venga ad inficiare il contratto sociale.(si pensi alla combinazione di disposizioni dalle quali sortisca una violazione di norme imperative (Tribunale di Monza, 07-05- 1997 ),E' proprio tale caratteristica del rapporto tra negozio sociale e parasociale che, a prescindere dalla validità dei secondi, mina la possibilità di una esecuzione forzata degli stessi, tutte le volte in cui quest'ultima presupponga una manifestazione di volontà della società o dei suoi organi.La validità dei patti parasociali è stata vagliata dalla giurisprudenza nel corso degli anni proprio alla luce della concreta incidenza di essi sul funzionamento dell'ente societario.Il nodo fondamentale è costituito dall'apprezzamento dell'efficacia propria del patto parasociale. Fino a che esso si sostanzia in una pattuizione che esplica i propri effetti internamente tra i contraenti, non si pongono problemi speciali. Al contrario, quando il congegno del negozio parasociale, spesso per il tramite di una pluralità di atti funzionalmente tra loro collegati, viene ad esplicare un'operatività (pur anche in via mediata) incidente sulla vita della società,. Il presupposto di un siffatto ragionamento è che vi siano, in materia di funzionamento della società,. Si tratta delle norme intese a disciplinare le attribuzioni degli organi sociali nell'ambito delle rispettive competenze, di quelle che presiedono alla formazione della volontà assembleare, con particolare riferimento all'eventuale insorgenza di conflitti di interessi tra socio e societàIn altri termini, vengono identificati una serie di principi di natura imperativa (in quanto disposti sia nell'interesse oggettivo dell'ente sociale, come soggetto di diritto autonomo rispetto ai singoli soci che pure lo compongono, sia nell'interesse generale del rispetto degli schemi normativi di società predeterminati dal legislatore).Queste ultime non potrebbero, ad esempio, modificare la regola del principio maggioritario introducendo, in tema di deliberazioni assembleari, l'unanimità. Allo stesso modo non sarebbe consentito che l'organo amministrativo fosse ridotto alla stregua di mero esecutore, per ciascun singolo atto anche di ordinaria amministrazione, della volontà dell'assemblea.Ecco allora emergere il profilo di rilevanza dell'eventuale illiceità del patto parasociale:Ciò che occorre rilevare a questo proposito è l'assoluta peculiarità di questa invalidità: in questione infatti non è una diretta contrarietà ad una norma imperativa, bensì un effetto obliquo, indiretto. In altri terminiAl di fuori di questi casi torna invece a prevalere il principio di autonomia negoziale e, dunque, di libertà delle parti che, ove non contravvengano in modo (questa volta diretto), alle regole dell'ordinamento, sono abilitate a porre in essere le convenzioni che meglio soddisfano i loro interessi.Si pensi aicertamente l'esercizio del diritto di voto corrisponde all'interesse del tutto privato e personale del socio. Costui è dunque assolutamente libero di disporne come meglio gli aggradi, potendo anche accordarsi con gli altri soci in modo tale da porre in consonanza con essi la propria espressione di voto, anche se esternamente rispetto all'assemblea. Inversamente,(Cass.Civ. Sez. I, 1581/75 ). La assoluta maggioranza della dottrina propende invece per la validità di tali patti, sulla base dell'assunto che essi sortiscono un'efficacia puramente obbligatoria, sono cioè destinati a produrre effetti obbligatori soltanto(cfr., in tema di patto relativo alla nomina di un determinato soggetto quale amministratore: Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26653 del 23 novembre 2021).Puntualizzato così il nodo concettuale di maggiore rilievo, si può evocare che, al primitivorigore della giurisprudenza che sosteneva l'invalidità dei sindacati di voto, sul presupposto dell'indisponibilità del relativo diritto da parte del socio (principio ormai superato), è subentrata successivamente un'opinione più elastica, in forza della quale (Cass. Civ., 2080/62 ) il problema della nullità o meno dei patti parasociali che vincolano la libertà di voto è stato legato ad una concreta disamina delle singole situazioni, in base a quanto già riferito circa l'inderogabilità delle disposizioni in materia ed il collegamento tra patto parasociale e concreta funzionalità dell'ente sociale.Una volta venuto meno il principio della non negoziabilità del voto (ritenuto un diritto personale del socio attribuitogli dalla legge per il perseguimento del suo esclusivo interesse, sia pure con il limite del conflitto con l'interesse della società), la giurisprudenza si è invece attestata su posizioni tendenti a salvaguardare l'essenza del principio maggioritario, impedendo che la volontà della società non corrisponda alla effettiva volontà dei soci partecipanti all'assemblea (Cass. Civ. Sez.I, 1581/75 ).Quando invece il vincolo sul voto acquista i caratteri della realità e della diretta incidenza sulla società, non pare inversamente potersi negare che, in concreto, l'organo assembleare venga in effetti svuotato della funzione assegnatagli dalla legge.Si pensi a questo proposito al(non già in base ad un incarico per una singola assemblea, ciò che pare invece ammissibile (Cass. Civ. Sez. I, 4709/88 ) in favore di un soggetto, con l'incarico di provvedere al voto unitariamente e, per il caso di indicazioni di voto divergenti, di astenersi. Proprio in considerazione di questi aspetti, è stata decisa la nullità dei patti parasociali in forza dei quali, tenuto conto del riferito meccanismo afferente al trasferimento fiduciario dei titoli ed al contenuto dell'incarico impartito al fiduciario stesso, era stato ottenuto il risultato di scardinare i principi di funzionamento degli organi sociali (Appello di Roma, 24-01- 1991 ).I giudici si sono altresì occupati delle pattuizioni attinenti alla nomina delle cariche sociali che non contengono: esse sono stati recentemente dichiarate nulle, sulla scorta del contrasto con il principio generale secondo cui è vietato assumere obbligazioni di durata indefinita (Cass. Civ. Sez. I, 9975/95 ).La sopra riferita distinzione tra effetti interni del patto e rilevanza direttamente incidente sulla struttura sociale sembra essere stata negata da una più recente opinione sorta in giurisprudenza. E' stato infatti deciso che la portata vincolante del patto soltanto tra coloro che l'abbiano stipulato non esclude la parallela illegittimità dello stesso, ogniqualvolta il detto vincolo abbia a contrastare con la portata di norme imperative o si manifesti elusivo rispetto ai principi generali dell'ordinamento (Cass. Civ. Sez. I, 15963/07 ).L'accessorietà del patto parasociale rispetto al contratto sociale permette di individuare un collegamento negoziale unilaterale tra i due negozi: cfr.Rescio, La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), in Riv.soc., 1991, p.596.Conformi Costi, I sindacati, in Società di persone, a cura di Buonocore, Castellano e Costi, vol.II, Milano, 1978, p.483, Santoni, I patti parasociali, Napoli, 1985, p.42 e Farenga, I contratti parasociali, Milano, 1987, p.226.Analogamente Rescio, op.cit., p.642.Campobasso, Diritto commerciale, vol.II, Torino, 1997, p.47, Oppo, Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società, in Riv.dir.civ., vol. I, 1987, p.517; Cottino, Le convenzioni di voto nelle società commerciali, Milano, 1958; Farenga, op.cit., p.226.