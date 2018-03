Nozione di diritto di superficie

Note

Il diritto di superficie, le cui radici affondano nell'analogo istituto romanistico , non era stato previsto dal codice civile del 1865, in ossequio alla tendenza di ispirazione illuministica di considerare legati a retaggi feudali tutti i vincoli che fossero di impaccio alla libera circolazione dei beni.Il previgente codice civile prevedeva comunque una figura dai connotati ambigui. L'art. 448 del cod. civ. 1865 contemplava, sia pure in forza di una previsione a contrario, la facoltà di concedere convenzionalmente a terzi il diritto di effettuare costruzioni o piantagioni al di sopra o al di sotto dell'altrui suolo: "qualsiasi costruzione si presume di proprietà del titolare del suolo finchè non consti il contrario". Si trattava di un diritto privo del connotato della realità, intesa come opponibilità, dunque destinato ad avere una rilevanza limitata ai rapporti tra le parti. Nel caso di vendita del terreno, il concessionario aveva soltanto il diritto di farsi risarcire i danni dal concedente proprietario del suolo, pur non vantando sequela. Come fosse possibile costruire un diritto di proprietà "interno", non opponibile ai terzi risultava un concetto di non facile comprensione(art. 934 cod.civ.) (Cass.Civ. Sez.II, 1811/84 ). La legislazione speciale ha posto in particolare evidenza questa figura di diritto reale minore, prevedendosi la costituzione del diritto di superficie della durata di 99 anni in relazione ad interventi di urbanistica economico popolare . Esempi pratici di proprietà superficiaria sono le cappelle poste nei cimiteri , le edicole ed i chioschi, la proprietà di palchi in teatroAl fine di comprendere l'essenza dell'istituto in parola, occorre ricordare brevemente i principi in tema di accessione. Ciò che sta sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo medesimo (art. 934 cod.civ.). Il proprietario del suolo può far venir meno questa regola per l'appunto attribuendo ad altri il diritto di superficie.Il diritto di superficie consiste dunque, alternativamente,(c.d. concessione);La medesima proprietà separata può esser costituita per il sottosuolo (art. 955 cod.civ.), non tuttavia per le piantagioni (art. 956 cod.civ.). In relazione ad esse non esiste un titolo derogatorio rispetto alla regola dell'accessione che ne attribuisce la proprietà al proprietario del suolo, ponendosi unicamente i principi di cui agli artt. 935 937 cod.civ. concernenti le spese effettuateIn forza dell'art. 955 cod.civ. potrebbe ipotizzarsi anche una situazione giuridica del fondo tale per cui Tizio sia titolare della proprietà dell'edificio costruito sul suolo di proprietà di Caio (che pure permanga tale), sotto il quale siano costruiti due piani di rimesse di proprietà di Sempronio. In questa ipotesi si avrebbe la contemporanea sussistenza di due autonomi diritti di superficie sullo stesso fondo, che rimane di proprietà di un diverso soggetto. La titolarità della proprietà frazionata nel sottosuolo distinta da quella del suolo è stata anche qualificata in chiave di(cfr. Cass.Civ. Sez.II, 7655/04 ). 952 cod. civ.E' dunque essenziale, per meglio comprendere la struttura del diritto in esame, tener distinti gli aspetti della coesistenza di proprietà separate che sono mantenute come tali in capo a soggetti diversi. Le due ipotesi di cui all'art. 952 cod.civ. danno vita in effetti a due distinte figure:La natura reale del diritto si desume dalla disciplina del codice: il superficiario è titolare di un potere diretto sulla res dotato di immediatezza e che può esser fatto valere nei confronti di tutti. Proprio in relazione a queste caratteristiche, ne è prescritta la trascrizione e la ipotecabilità (art.2810, n.3 , cod.civ. ). Al diritto di superficie si applica inoltre la prescrizione per non uso ventennale (con le precisazioni che seguiranno circa l'ipotesi di intervenuta costruzione), la regola del formalismo dello scritto ad substantiam actus per gli atti idonei a determinarne il trasferimento, la costituzione o l'estinzione. Il superficiario infine può attivarsi con le azioni petitorie (Cass.Civ. Sez.II, 3409/76 ).E' pacifico che il possesso della costruzione realizzata dal superficiario sia. Il problema si riflette sulla possibilità di un acquisto per il tramite di usucapione. Per quanto attiene alla proprietà superficiaria, intesa come proprietà separata di un edificio già esistente, al quesito sembra si debba dare una risposta affermativa. Il dubbio si pone per il secondo tipo di superficie, quella cioè consistente in un mero diritto: è stata in dottrina sostenuta l'inammissibilità dell'usucapione sulla base del fatto che, prima della costruzione dell'edificio, il diritto non si estrinseca con opere visibili e permanenti (in analogia con quanto prescrive l'art. 1061 cod.civ.) nè si manifesta con una attività corrispondente all'esercizio del diritto (così come richiederebbe, ai fini del possesso, l'art. 1140 cod.civ.)E' il caso di ricordare che la facoltà di alienare la proprietà separata, ciò che viene a determinare la costituzione del diritto di superficie, comprende anche la facoltà per il proprietario di terreno e costruzione di alienare il solo terreno a terzi e trattenere per sè la costruzione, ipotesi inversamente opposta a quella fino a qui considerata.Si deve infine distinguere la figura del diritto di superficie, avente natura reale, da eventuali pattuizioni aventi natura obbligatoria, evocanti l'ambiguità di situazioni giuridiche analoghe a quelle, sopra riferite, un tempo previste nel codice 1865 (Cass.Civ. Sez.II, 4039/77 ).Bisogna specificare come i Romani concepissero il diritto di superficie, inteso come un diritto di godimento della costruzione che peraltro rimaneva di proprietà del proprietario del suolo. Si veda p.es. Gaio, libro XXV ad edictum provinciale, in D. 43.18.2: "superficiarias aedes appellamus, quae in conducto solo positae sunt: quorum proprietas et civili et naturali iure eius est, cuius et solum". Per un approfondimento sul tema si confrontino Paladini, Superficie (diritto romano), in N. Dig. it., p.941; Sitzia, Superficie (diritto romano), in Enc. dir., p.1459.Vi erano tuttavia alcuni Autori che già consideravano la superficie come un autonomo diritto reale di godimento su cosa altrui. Cfr., tra gli altri, Lucci, Del diritto di superficie. Della proprietà del sottosuolo, Napoli, 1927, p.140.Si tratta della costituzione, da parte del Comune ed a favore di soggetti determinati, del diritto di superficie sulle aree di cui alla Legge 865/71 (c.d. legge sulla casa). All'esito di una procedura espropriativa dell'area essa viene assegnata a consorzi di imprese o cooperative edilizi che provvedono alla costruzione ed all'assegnazione degli alloggi a soggetti che godono di particolari agevolazioni e sovvenzioni.Per quanto riguarda le cappelle cimiteriali occorre fare una precisazione. La dottrina si è infatti posta il problema relativo alla possibilità di costituire un diritto di superficie su un bene demaniale. E' vero che l'Amministrazione pubblica conferisce la possibilità di costruire sul suolo del demanio ed è altrettanto possibile in questi casi applicare in via sussidiaria la disciplina della superficie. Il concessionario gode infatti, nei confronti dei terzi, di tutti i diritti propri del superficiario. E' tuttavia altrettanto indiscutibile che il rapporto di concessione possiede natura pubblicistica, essendo soggetto a risoluzione per atto dell'amministrazione stessa. Cfr. Pugliese, Superficie, in Comm.cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.580; Sangiorgi, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.266. Va rilevato come il diritto di sepolcro non possieda una natura unitaria. E' infatti possibile che esso sia configurato come diritto disponibile, cedibile con attoo a causa di morte, destinandolo a chicchessia oppure come diritto strettamente destinato a rimanere in una determinata cerchia familiare (c.d. sepolcro gentilizio: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 7000/12 ).Si veda p.es. Gabba, Natura giuridica del diritto di palco, in Questioni di diritto civile, Torino, 1909, p.170; Barbera, Palco (diritto di), in Enc. dir., p.583.Il legislatore ha posto questo divieto per il timore che una proprietà separata delle piante dal terreno potesse essere dannosa per l'economia agricola. La dottrina risulta alquanto divisa circa l'estensione di tale divieto anche ai singoli alberi. A tale riguardo si confrontino Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.561; Balbi, Il diritto di superficie, Torino, 1947, p.110.Questa tesi, senz'altro preferibile, si scontra con altre due teorie. La prima afferma l'impossibilità assoluta di procedere all'usucapione del diritto di superficie in quanto indistinguibile rispetto all'usucapione dell'intera proprietà, suolo compreso. Al contrario, bisogna sottolineare l'importanza del titolo in base al quale un soggetto possiede la costruzione. Se egli esercita il proprio diritto a titolo di superficiario, ben potrà usucapire il corrispondente diritto: cfr. Salis, La superficie, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1958, pp.34 e ss.. La seconda teoria, all'opposto, ritiene addirittura ammissibile l'usucapione del solo diritto ad aedificandum, per il motivo che quest'ultimo ben potrebbe preesistere rispetto al sorgere della costruzione. A tal fine sarebbe sufficiente che il titolare ponesse in essere comportamenti come la recinzione dell'area o l'installazione in essa di un cantiere edile, che facessero intuire il limite entro il quale intende godere del suolo. Si veda p.es. Palermo, La superficie, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.8. Contra, Pugliese, op.cit., p.589, il quale condivisibilmente afferma la non usucapibilità della superficie "allo stato puro".