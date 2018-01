Legge del 1998 numero 431 art. 9

(abrogato) DISPOSIZIONI PER I FONDI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



[1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.]

(Articolo abrogato dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47)

