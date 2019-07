La fondazione e il fenomeno della trasformazione

Prassi collegate

Risoluzione n. 63/E, Trasformazione di una associazione riconosciuta in fondazione. Imposta di Registro e IRES

Quesito n. 852-2013/T, Trattamento fiscale della trasformazione tra enti no profit

Quesito n. 140-2012/I, Scissione parziale di fondazione

Quesito n. 254-2008/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in fondazione

Quesito n. 126-2007/I, Trasformazione da società consortile a responsabilità limitata in fondazione

Parlare di trasformazione della fondazione successivamente alla riforma del diritto societario è divenuto ambiguo. Anteriormente alla novella del 2003 infatti con tale termine si alludeva unicamente al fenomeno della destinazione del compendio patrimoniale dell'ente ad altra finalità disposto dall'autorità governativa ( art.28 cod.civ.).Il VI comma dell' art.2500 octies cod. civ. , dettato nell'ambito della vasta rivisitazione dell'istituto della trasformazione nell'ambito societario, ha introdotto un'assoluta novità. E' infatti ora possibile che una fondazione venga a trasformarsi in una società di capitali.Cosa riferire invece dell'eventualità della trasformazione di un'associazione (magari non riconosciuta) in una fondazione? L'ipotesi, non espressamente prevista dalla legge, è stata reputata ammissibile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 5226/2014 ).