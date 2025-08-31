La c.d. “portabilità dei mutui” (legge “Bersani”)

Documenti collegati

La “Legge Bersani” del 2007 ha disciplinato la c.d. “portabilità dei mutui”: il Codice Civile prevede la possibilità che – per volontà del debitore – il creditore originario venga sostituito (“surrogato”) da un nuovo creditore, il quale fornisce al debitore la provvista per pagare il primo creditore. Nella prassi dei mutui, la Banca B eroga al mutuatario M un mutuo finalizzato al pagamento della precedente Banca A, la quale rilascia quietanza al mutuatario non avendo più nulla a pretendere. Da quel momento in avanti, il mutuatario dovrà pagare le rate esclusivamente alla Banca B. Il meccanismo ora descritto deve avere luogo senza costi per il cliente: anche il costo della prestazione notarile è posto a carico della nuova banca che subentra alla precedente. L’istituto della “surrogazione” opera – nel caso in esame – nel senso che a fronte dell’erogazione del secondo mutuo non verrà iscritta una nuova ipoteca: la Banca B sarà garantita dall’ipoteca già iscritta originariamente a favore della Banca A, la quale non verrà cancellata malgrado l’estinzione del debito che il mutuatario aveva contratto con la stessa Banca A. Il subentro della nuova banca nella garanzia ipotecaria verrà annotato, a cura del notaio, a margine dell’originaria iscrizione.Fino all'emanazione della normativa in parola, l’istituto della portabilità dei mutui non aveva avuto la diffusione sperata: si assiste ancora, come in passato è sempre avvenuto – ma non è il caso disciplinato nella nuova norma – all’intervento di una nuova banca per finanziare l’estinzione del precedente mutuo. In questa ipotesi, però, la seconda banca vede sorgere un proprio credito autonomo rispetto a quello della prima banca e assistito da una ipoteca del tutto indipendente da quella precedente, che viene cancellata.La prassi operativa ha evidenziato come, soprattutto per venire incontro alle esigenze delle Banche, non essendo agevole "sincronizzare" la tempistica dell'intervento in atto di due istituti di credito, sia possibile scindere la stipula dell'atto di concessione del nuovo credito tra "nuova banca" e debitore originario e susseguente perfezionamento della quietanza rilasciata dalla "banca originaria". Va tuttavia precisato che tale ultimo atto deve rivestire necessariamente la forma quantomeno della scrittura privata autenticata inserita nella raccolta del notaio (cfr. Cass. Civile, Sez. I, ord. n. 418 del 8 gennaio 2025).