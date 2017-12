Note

La figura del negozio di accertamento ha dato luogo in passato a molte discussioni che non possono dirsi sopite neppure oggi.(art. 1322 cod.civ.)(Cass. Civ. Sez. II, 600/76 ; Cass. Civ. Sez. II, 1572/71 ).Il problema fondamentale della figura in esame è quelloSecondo un'opinione il negozio di accertamento produrrebbe un'efficacia meramente, proprio come la sentenza del giudice rispetto alla quale esso si pone come succedaneo . All'opposto vi sono quanti rilevano che, nella misura in cui la situazione all'esito della convenzione debba ritenersi non più contestabile anche quando per avventura possaessere provata la divergenza di quanto pattuito rispetto alla realtà, gli effetti di queste convenzioni debbano esser considerati comeo traslativi rispetto ai diritti accertati . Altri ancora, sulla scorta di queste obiezioni, hanno per così dire ritagliatola descrizione degli effetti della figura in esame come (Cass. Civ. Sez. II, 2611/96 ). In ogni caso l'accertamento negoziale relativo ad una proprietà immobiliare mai potrebbe sostituire il titolo di provenienza (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7055/2016 ).Con questa qualificazione si allude proprio al fatto che, una volta raggiunto l'accordo e perfezionato il negozio di accertamento, la questione risolta non potrebbe più essere sottoposta all'attenzione di un giudice come controversa.Il nodo è cruciale: v'è in dottrina chi ritiene che, comunque, pur in esito al raggiungimento dell'accordo, risulterebbe possibile dar conto di una situazione diversa da quella stabilita dalle parti, cioè provare una situazione reale difforme da quella accertata. La questione è di quelle che conducono ad una circolarità di concetti dalla quale non è dato uscire: se dico che la causa del negozio è dichiarativa significa che in tanto l'atto resiste, in quanto la situazione accertata sia veramente corrispondente alla realtà. Dunque quando fosse anche successivamente acclarato che in effetti la situazione era divergente, l'atto negoziale di accertamento non potrebbe non cadere. Viceversa, in tanto è sostenibile la non ulteriore contestabilità del negozio di accertamento, in quanto, anche una volta che si accertasse che le cose stavano diversamente rispetto a quanto accertato, si giungesse a configurare la fattispecie come costitutiva, cioè come eventualmente traslativa di diritti. Come dire che la preesistente situazione non conta in quanto comunque mutata per effetto dell'atto, idoneo a sortire effetti modificativi.La teorica della preclusività degli effetti del negozio di accertamento si pone a metà strada tra l'una tesi e l'altra, enucleando una specificità dell'atto in esame che vale a connotarlo come figura a sé stante:Tra gli interpreti vi è invece per lo più consonanza di vedute circa la retroattività degli effetti degli atti in questione. La, l'incertezza, verrebbe cioè eliminata fin dall'inizio: quale esempio viene citata la divisione, contrassegnata appunto dalla(cfr. il modo di disporre dell'art. 757 cod.civ. ). E' appena il caso di rilevare che tale retroattività viene spiegata proprio con la ritenutadell'atto divisionale, ciò che appunto costituisce il nodo problematico fondamentale del tema dell'accertamento negozialeDa questo punto di vista occorre precisare che l'art. 763 cod.civ. prevede che laconcernente i beni ereditari possa essere rescissa quando taluno tra i coeredi dia la prova di essere stato leso oltre il quarto rispetto alla misura della quota spettantegli. In tanto l'azione è ammissibile, in quanto si possa avere un raffronto fra l'entità della quota astrattamente assegnata e la concreta assegnazione dei beni:Diversa sotto questo aspetto si configura la(l'atto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgenza di una controversia o la dirimono), . Ai sensi dell'art. 1969 cod.civ. si esclude l'impugnabilità del negozio di transazione per errore di diritto, né essa può essere impugnata per causa di lesione (art. 1970 cod.civ.), a differenza di quanto riferito per la divisione. Netta è pertanto la differenza da questo punto di vista: una volta definita la vertenza non è più dato di poter rimettere in discussione l'accordo raggiunto in forza di una nuova valutazione dei presupposti e degli antecedenti di fatto o di diritto. Se quanto riferito pare introdurre una linea di demarcazione netta tra transazione e negozio di accertamento, nella prassi la distinzione così netta non pare: spesso capita che le parti, allo scopo di risolvere una situazione incerta, facciano ricorso allo strumento transattivo (si pensi alla certezza della data: cfr. Cass. Civ., Sez. V, 7621 del 24 marzo 2017).Occorre mettere a fuoco l'oggetto del negozio di accertamento, che generalmente viene definito in chiave di, rispetto a quello della transazione, evocato in termini diLa prima si distingue dalla seconda per la semplice incertezza che non vale ancora a connotare la questione come contenziosa. Si pensi tuttavia al fatto che la transazione potrebbe essere stipulata anche soltanto per prevenire possibili liti: la distinzione allora si farebbe capillare, fondandosi più che altro sull'aspetto dispositivo della reciprocità delle concessioni, elemento che non si può aprioristicamente escludere neppure nel negozio di accertamento . La questione cardine è infatti proprio quella della dichiaratività ovvero della costitutività degli effetti: con il che si ritorna alla situazione di partenza, essendo la qualità degli effetti dell'accertamento proprio il nodo da sciogliere.Ciò anche se occorre ricordare che a parere di parte della dottrina la figura sarebbe inammissibile, partendo dalla premessa della diversità tra gli effetti di una sentenza e quelli propri di un atto negoziale. Mentre la prima manifesta la preesistente volontà della legge, considerando da parte dell'ordinamento il rapporto giuridico così come dichiarato dal giudice esistente anche prima del processo, un tale rilievo non potrebbe naturalmente valere per l'accertamento negoziale, inteso come atto di volontà. Quest'ultimo, in quanto tale, potrebbe sortire soltanto il tipico effetto negoziale di costituire, regolare o sciogliere un vincolo giuridico, producendo efficacia solo al momento in cui tale volontà esiste (cfr. Santoro-Passarelli,, Napoli, 1997, p.177 e Liebman,, in Riv.dir.proc., 1933, p.275). In tale prospettiva, al fine di equiparare alla sentenza l'atto di accertamento, sarebbe necessario configurare il negozio accertativo come espressione dell'autotutela privata e, quindi, come atto di natura non negoziale (Puccini,, Milano, 1958, p.158). L'accertamento proveniente da soggetto diverso dal giudice non avrebbe dunque natura di atto di volontà negoziale e la sua rilevanza per il diritto non si esplicherebbe sul terreno sostanziale, bensì sul piano processuale, assumendo una valenza probatoria ove integrasse una(e quindi una confessione) (così Furno,, Firenze, 1948, p.174).Stolfi,, in Riv.dir.proc., 1933, p. 132, Giorgianni,, Milano, 1939, p.52, e Carnelutti, Note sull'accertamento negoziale, in Riv.dir.proc.civ., 1940, I, p.3 e ss., per il quale il contenuto del negozio di accertamento consisterebbe non già nel procurare alle parti una prova, ma piuttosto il fine stesso, cioè la certezza, ravvisandosi così un'identità funzionale tra riconoscimento (tipico atto negoziale di accertamento) e sentenza.Sostengono la natura costitutiva del negozio di accertamento Ascarelli,, in Riv. dir.comm., 1932, I, p.255, Nicolò,, in Annali di scienze giuridiche dell'Università di Messina, VII, 1923-1933, p.410 e Tamburrino,, in Studi in onore di E.Eula, Milano, 1957, p.475.Parla di effetti preclusivi Falzea, vocein Enc.dir., I, Milano, 1958, p.214.Catricalà, voce, in Enc.dir., p.4.Grossi, voce Divisione, in Enc.dir., vol.XIII, p.417 e Mora, Il contratto di divisione, Milano, 1995, p.346.Minervini, in Codice civile annotato, a cura di Perlingieri, libro IV, Torino, 1980, p.1451.Cfr.Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.8.