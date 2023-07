Inizio di decorrenza del termine prescrizionale

Note

Il principio viene comunemente evocato con il brocardoIn applicazione della regola enunziata, se il diritto risulta sottoposto a, ovvero a, il termine prescrizionale non potrà decorrere se non dal momento in cui, scaduto il termine o verificatosi l'evento condizionale, la situazione soggettiva attiva, divenendo efficace, potrà concretamente farsi valereSe Tizio acquista un terreno a Milano sotto la condizione sospensiva, il cui evento consiste nel rilascio di una concessione edilizia entro i sei mesi dall'acquisto, è evidente che l'alienante non potrà instare per il pagamento del corrispettivo se non quando l'evento (il rilascio della concessione) si sia verificato. Per questo motivo la prescrizione del diritto di credito afferente al pagamento del prezzo non potrà che iniziare a decorrere da tale istante.Giova comunque osservare che . Non rileverebbe, per escludere la decorrenza del termine prescrizionale, un qualsiasi impedimento di fatto, bensí quell'impedimento che sia considerato rilevante per il diritto. Ad esempio l'ignoranza del titolare del diritto (ovvero il dubbio soggettivo circa la sussistenza del medesimo: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 21495/05 ) che non lo esercita, in quanto non è a conoscenza dell'esistenza dello stesso, non vale ad impedire comunque la decorrenza della prescrizione (Cass. Civ. Sez. I, 4235/96 ). In tema di, è stato deciso che il termine prescrizionale di cinque anni ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria decorre a far tempo dalla data di annotazione dell'atto a margine dell'atto di matrimonio (Cass. Civ., Sez. III, 5889/2016 ).. Ciò anche quando, trattandosi di conflitto di interessi per avere l'amministratore di una società stipulato con sé stesso, costui sia in grado di interferire nelle deliberazioni assembleari, influenzando le decisioni della società, sostanziandosi, una siffatta situazione, in un impedimento di mero fatto (Cass. Civ. Sez. I, 6278/90 ).A questa regola si fa eccezione unicamente nel caso in cui l'annullabilità dipenda daIn questa ipotesi il(cioè l'inizio del termine prescrizionale) coincide con quello della cessazione della situazione di incapacità. Torna invece ad applicarsi la regola generale in tema di, come sarà oggetto di separata indagineVerifichiamo alla luce di singoli casi concreti l'operatività del principio in esame.Per quanto attiene all'esperibilità dell'ex art. 67 l.f. , il relativo termine di prescrizione quinquennale decorre dalla dichiarazione di fallimento (Cass. Civ. Sez. I, 9197/93 ).In tema di c.d.si è individuato l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria nel momento in cui il bene occupato subisce un'irreversibile trasformazione che ne riveli la destinazione ad opera pubblica (Cass. Civ. Sez. I, 4086/96 ).Inè stato deciso che, essendo unitario il fenomeno della delazione, non si può configurare la prescrizione di un autonomo diritto di accettare l'eredità scaturente da una chiamata testamentaria relativa ad un negozio di ultima volontà scoperto successivamente, quando sia stata già accettata l'eredità da parte del medesimo soggetto chiamato per legge (Cass. Civ. Sez. II, 1993/93 ).Sempre con riferimento al diritto di accettare l'eredità, è stato stabilito che, per i figli naturali, il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara tale loroe non dall'apertura della successione (Cass. Civ. Sez. II, 2326/90 ).In relazione all'impugnabilità del negozio testamentario, è stata altresì rilevata l'eccezionalità del modo di disporre dell'art. 624 cod.civ., il quale(Cass. Civ. Sez. II, 8063/92 ).In materia disi è statuito che il diritto del creditore nei confronti del garante, sorge soltanto alla scadenza dell'obbligazione garantita e che, conseguentemente, ildi decorrenza della prescrizione si identifica nel momento in cui diviene esigibile il credito nei confronti del debitore principale (Cass. Civ. Sez. III, 3662/96 ).Con riferimento alla prescrizione afferente al diritto alla restituzione di quanto ne è l'oggetto decorre dal giorno in cui scade l'ultima rata e non in relazione alla scadenza di ciascuna rata, dovendo il credito considerarsi unitario (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4232 del 10 febbraio 2023).In tema direlativa a somme versate in base a clausola di corresponsione di interessi anatocistici nulla nell'ambito di un rapporto di conto corrente è stato deciso che ildel termine prescrizionale decennale decorre dalla chiusura del rapporto di conto corrente (Cass. Civ., Sez. Unite, 24418/10 ).Per quanto attiene allache abbia omesso l'effettuazione delle visure ipotecarie prima di stipulare l'atto, si è reputato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno a favore dell'ignaro acquirente, danno consistente nella sussistenza di formalità pregiudizievoli gravanti il bene acquistato, decorra dal giorno di stipulazione dell'atto (Cass. Civ. Sez. III, 11094/92 ). Tuttavia si è successivamente fatta strada una differente opinione: così è stato deciso che quello che conta è la situazione di concreta possibilità per il danneggiato di conoscere il pregiudizio scaturente dalla negligente condotta professionale. Conseguentemente ildi decorrenza del termine verrebbe a coincidere con quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (Cass. Civ., Sez. II, 6747/2016 ). Rimane da chiarire come mai un siffatto principio sia stato reputato applicabile soltanto all'ambito in considerazione e non agli altri contesti in cui il consumatore ha a che fare con danni derivanti da prestazioni professionali o imprenditoriali.In riferimento al, è stato deciso che il fiduciante possa far valere la responsabilità del fiduciario che abbia alienato il bene trasferitogli ad un terzo senza autorizzazione entro dieci anni decorrenti dal giorno del perfezionamento del riferito atto di alienazione (Cass. Civ. Sez. I, 17334/08 ).In tema di illecito extracontrattuale, il principio generale portato dal I comma dall'art. 2947 cod.civ. è che la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale abbia luogo dal giorno in cui, pur dovendosi rammentare che, ai sensi del n.3 dell'art. 2947 cod.civ., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per esso è stabilito un termine prescrizionale più lungo, questo si applica anche all'azione civile (Cass. Civ. Sez. III, 4740/96 ). In giurisprudenza tuttavia si è pervenuti all'affermazione di una regola ben più severa a carico del danneggiante in riferimento alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'utilizzo di emoderivati infetti. E' stato infatti stabilito che in tal caso ilnon già decorra dal giorno dell'esecuzione della trasfusione e nemmeno da quello in cui si siano palesati i primi sintomi della malattia, bensì(Cass. Civ., Sez. Unite, 581/08 ). In merito è stata coniata l'espressione di "danni lungolatenti" per alludere a quel pregiudizio che, potendo manifestarsi anche a distanza di molto tempo rispetto alla condotta lesiva, risulta particolarmente insidioso per il danneggiato. Tale principio è stato successivamente esteso anche ad altre attività professionali (es. quella notarile: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16463/09 ).Va poi riferito come, per propria natura, vi siano eventi pregiudizievoli che esplicano i propri effetti in maniera perdurante. In tali ipotesi si parla anche di illecito permanente, con la conseguenza che l'inizio del termine prescrizionale non può che decorrere dal tempo in cui sia venuto meno l'elemento in grado di produrre il danno (si pensi alla trascrizione illegittima operata presso i registri immobiliari: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15795/13 ).Il termine decorre non dal momento in cui il diritto sia stato leso, ma "da quello in cui se ne può sperimentare la tutela" (Vitucci, voce Prescrizione, in Enc. giur. Treccani, p.8).Cfr.Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.117.Si tratta di una soluzione che, a detta di alcuni (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.I, Genova, 1978, p.405), è giustificata sulla base di una selezione di interessi effettuata dal legislatore.