Indicazione dei soci amministratori e rappresentanti

Il n. 3 dell'art. 2295 cod. civ. contempla tra le indicazioni dell'atto costitutivo della società in nome collettivo quella relativa ai "".: in difetto rinverranno applicazione le regole ordinarie dettate dall'art. 2257 cod. civ. e ss.. Dunque tanto l'amministrazione quanto la rappresentanza spetteranno a tutti soci in via tra loro disgiuntiva e riguarderà tutti gli atti comunque compresi nell'oggetto sociale.