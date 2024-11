Il destinatario del pagamento

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

nota7

nota8

Bibliografia

AGHINA, Riv.dir.priv. e proc. civ., 1966

BASILE, Indicazione di pagamento, Enc.dir.

BETTI, Teoria generale delle obbligazioni: vicende dell'obbligazione: difesa preventiva e successiva dell'obbligazione, Milano, vol. III, 2-IV, 1955

BRECCIA, La ripetizione dell'indebito, Milano, 1974

CANNATA, L'adempimento delle obbligazioni, Torino, Tratt.Rescigno, IX, 1984

FERRARA, Valore giuridico delle delegazioni sugli stipendi per pagamento di case popolari, Milano, Scritti giuridici, II, 1954

GIORGIANNI, Lezioni di diritto civile tenute nell'anno accademico 1955-1956, Varese, 1956

GIORGIANNI, Pagamento, N.mo Dig. it.

GRASSO, Indicazione di pagamento e delegatio solvendi, Napoli, Saggi di diritto civile, 1989

MOSCATI, Del pagamento dell'indebito, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981

NICOLO', L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, Raccolta di scritti, II, 1980

SCHLESINGER, Il pagamento al terzo, Milano, 1961

Ai sensi dell'art. 1188 cod.civ. il pagamento può essere effettuato non soltanto al creditore ovvero ad undi costui, ciò che costituisce il caso ordinario, bensì anche allaQuanto alla figura del rappresentante, probabilmente la legge ha evocato un soggetto che riveste questa qualità relativamente al compimento di un affarerispetto al quale il mero ricevimento del pagamento si pone come una parte limitata: appare infatti difficile configurare una vera e propria funzione rappresentativa relativamente all'del pagamento, corrispondente ad un'attivitá meramente materiale, non avente natura negoziale . Diversamente il soggetto appellato come rappresentante dall'art. 1188 cod.civ. potrebbe corrispondere ad un semplice strumento del creditore qualificabile più come nuncio che come titolare di un potere rappresentativoAssai più problematiche sono le considerazioni che riguardano l'ulteriore figura di cui all'art. 1188 cod.civ.: la persona indicata dal creditore, il c.d. adiectus solutionis causaA quale figura giuridica corrisponde il c.d. indicatario?A questo proposito l'unico dato indiscutibile è costituito da una qualificazione negativa, per esclusione: si tratta di un soggetto che non riveste la qualità nè di rappresentante del creditore nè di mandatario di costui (Cass. Civ. Sez.III, 5579/97 ).La giurisprudenza è giunta a configurare alla base del fenomeno dell'indicazione di pagamento un rapporto trilaterale tra debitore, creditore e indicatario (Cass. Civ. Sez. III, 568/83 ).In tale prospettiva l'indicazione di pagamento si avrebbe quando il creditore si rivolgesse al proprio debitore comunicandogli (con modalità tali da consentire a costui una adeguata e preventiva cognizione di tale incarico: cfr. Cass. civile, sez. II, 24128/09 )di pagare ad un terzo, indicato a ricevere il pagamento come strumento dell'indicanteL'effetto solutorio nel rapporto tra indicante esi avrebbe perché il pagamento all'indicatario è come se fosse stato ricevuto direttamente dall'indicante . Si rifletta sul diverso meccanismo che contraddistingue la delegazione di pagamento (Cass. Civ. Sez. I, 848/76 ), ove l'estinzione del rapporto di provvista (delegante-delegato) non si verifica automaticamente nel momento dell'adempimento del delegato al delegatario e tanto meno per effetto di questo pagamento, bensí per compensazione del credito acquistato dal delegato verso il delegante, in quanto mandante, con il credito di provvista vantato dal delegante nei confronti del delegato: accanto alla figura del creditore e del suo rappresentante, ha perciò previsto anche il soggetto che,Si è ritenuto ad esempio qualificabile come indicatario (rispetto al depositante) colui che si presenti presso gli sportelli della banca per effettuare un prelevamento munito di libretto nominativoal portatore: è come se il depositante, al quale risulta nominativamente intestato il libretto, indichi all'istituto bancario il soggetto nelle mani del quale effettuare il pagamento (Cass. Civ. Sez. I, 651/89 ).In ogni caso il soggetto autorizzato a ricevere l'adempimento lo è anche in relazione alche può essere richiesta da colui che effettua il pagamento. Va rilevato come, in ogni caso, il titolare del credito rimanga legittimato a rilasciare la quietanza: in tale ipotesi, tuttavia, essa non vale ad istituire la presunzione che l'indicatario gli abbia poi riversato quanto ricevuto dal debitore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14130 del 21 maggio 2024).Giova infine osservare che, ai sensi del II comma dell'art. 1188 cod.civ., il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittatoIn tal senso Nicolò, L'adempimento dell'obbligo altrui, in Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 1980, p. 973. Contra Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 298. Quest'ultimo deduce dalla tradizionale utilizzazione dell'istituto della rappresentanza nella riscossione dei crediti la riferibilità di essa anche all'ambito degli atti giuridici non negoziali.E' di questa opinione Schlesinger, Il pagamento al terzo, Milano, 1961, pp. 60 e ss.Giorgianni, Lezioni di diritto civile tenute nell'anno 1955-1956, Varese, 1956, p. 52; Aghina, in Riv.dir.trim. e proc.civ., 1966,p. 94; Cannata, L'adempimento delle obbligazioni, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984 p. 91.Conforme Schlesinger, cit., p. 72.Analogamente Ferrara, Valore giuridico delle delegazioni sugli stipendi per pagamento di case popolari, in Scritti giuridici, vol. II, Milano, 1954, p. 214; Basile, Indicazione di pagamento, in Enc.dir., p.126.Mettono in evidenza la coincidenza tra indicazione e delegazione di pagamento Grasso, Indicazione di pagamento e delegatio solvendi, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1989, p. 194; Betti, Teoria generale delle obbligazioni, III, 2-IV, p. 99. Contra Basile, cit., p. 129 ess.; Bianca, cit., pp. 302 e ss..Si ritiene che tale ratifica costituisca un atto negoziale recittizio e che debba essere rivolta a colui che ha effettuato il pagamento, non al terzo: Moscati, Del pagamento dell'indebito, in Comm.cod.civ. diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 398; Breccia, La ripetizione dell'indebito, Milano, 1974, p. 280.Giorgianni, Pagamento (dir.civ.), in N.mo Dig.it., p. 328, ritiene che ricorre questa ipotesi quando il pagamento è pervenuto nel patrimonio del creditore, in modo che questi abbia la piena disponibilità della prestazione eseguita. Conforme Cannata, cit., p. 92.