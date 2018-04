I soggetti (compravendita)

Note

Dal punto di vista strutturaleEvidentemente ciò non impedisce che il substrato soggettivo di ciascuna delle parti possa essere soggettivamente composito (può essere che chi vende si identifichi in una pluralità di persone fisiche ovvero in altre entità: si pensi alla vendita di un fabbricato effettuata da più coeredi)L'unico dubbio che in proposito è possibile prospettare è relativo all'unicità o alla pluralità dei contratti quando l'oggetto della negoziazione non ricada in comunione. Cosa dire della vendita in cui Tizio per la nuda proprietà, Caio per l'usufrutto, cedono congiuntamente per l'intero a Sempronio l'appartamento in Roma, Via Appia n.10 per un corrispettivo unitario? Appare preferibile ritenere che si tratti di due vendite distinte, dal momento che l'oggetto del contratto è diverso (rispettivamente il diritto di nuda proprietà e quello di usufrutto) . La cosa non è secondaria, dal momento che ciascun contratto potrebbe essere contrassegnato da un'autonoma vicenda (es.: l'accoglimento dell'impugnativa per errore della vendita afferente all'usufrutto non importerebbe automaticamente la caducazione dell'accordo relativo alla nuda proprietà).La possibilità per un soggetto di essere parte del contratto di compravendita postula il raggiungimento della capacità negoziale. La legge tuttavia ha predispostoche riguardano alcuni soggetti in considerazione del ruolo che svolgono ( art.1471 cod.civ.). Ulteriore ragione di inefficacia soggettiva della vendita è costituita dal sopraggiungere della(art. 42 R.D. 267/42).Così Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc.giur.Treccani, p.4, che qualifica questa ipotesi come parte plurisoggettiva.Analoga soluzione in Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu, Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.117.