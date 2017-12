Figure affini alla rendita vitalizia

Note

Cosa riferire dell'ipotesi in cui il contratto vitalizio oneroso o gratuito preveda a carico del vitaliziante prestazioni diverse rispetto a quelle tipiche, consistenti nella erogazione periodica di una somma di denaro o altre cose fungibili?Viene a tal proposito in considerazione il c.d., nel cui ambito è possibile collocare il, ile quello di. Con la locuzione di "vitalizio improprio" si intende alludere a quelle figure di rendita nelle quali appunto il vitaliziante si obbliga a prestare (oltre eventualmente anche ad erogare tipicamente denaro o cose fungibili) determinati servizi a favore del vitaliziato per tutta la vita di costuiLa giurisprudenza si è da tempo pronunziata nel senso dell'ammissibilità della previsione di prestazioni di(accompagnate o meno da quelle tipiche di dare: cfr. Cass.Civ., Sez. III, 50/80 ). In queste ipotesi la negoziazione non perde la caratteristica fondamentale della(Cass.Civ., Sez. II, 4801/78 ). Diviene però inapplicabile (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 13232/2017 ) la normativa tipica della rendita vitalizia quanto alla risolubilità per inadempimento (art. 1878 cod.civ).L'autonomia negoziale può dare ingresso a pattuizioni variamente strutturate, nel cui ambito la considerazione della durata della vita del beneficiario può anche essere dedotta quale evento condizionale . Si pensi al caso in cui il trasferimento dei beni che costituisce il corrispettivo delle prestazioni venga differito al momento della morte del vitaliziato e subordinato alla condizione risolutiva, il cui evento consista nel sopraggiunto stato di necessità del vitaliziato, perciò costretto a vendere i cespiti, correlativamente assegnando in tale ipotesi al vitaliziante un equo compenso per le erogazioni eseguite. Un'ipotesi di tal fatta è stata reputata pienamente legittima, con speciale riguardo all'eventuale contrarietà al divieto dei patti successori (Cass.Civ., Sez. III, 6083/1988 ).Perfetti, Contratto innominato di mantenimento e divieto di risoluzione ex art.1878 c.c., in Dir. e giur., 1978, p.514; Calò, Contratto di mantenimento e proprietà temporanea, in Foro it.,1989, I, c.1167.Detta fattispecie contrattuale è infatti considerata da alcuni (Andreoli, Larendita vitalizia, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1958, p.47) come una sottospecie di rendita vitalizia, pur tenendo conto della integrazione con le norme dettate in materia di alimenti. E' tuttavia preferibile seguire l'opinione di quanti sostengono l'autonomia e l'atipicità di queste negoziazioni (così Valsecchi, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo,Milano, 1961, p.191; Torrente,, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p.76; Lener, voce, in N.mo Dig. it., p.1022; Dattilo, voce, in Enc. dir., p.873).