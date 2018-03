Estinzione del diritto di superficie per consolidazione

Note

nota1

nota2

Bibliografia

GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

SALIS, La superficie, Torino, Tratt.dir.civ. diretto da Vassalli, 1958

Prassi collegate

Quesito n. 100-2016/T, Rettifica della nota di trascrizione ed esenzione da imposta ipotecaria ai sensi art. 32 DPR n.601/73

Agevolati gli atti di trasformazione del diritto di superficie in proprietà di aree rientranti nei piani di zona

Risoluzione N. 17/E, Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie

Quesito n. 210-2014/T, Tassazione di convenzione portante trasformazione diritto superficie in piena proprietà rimozione di vincoli di prezzo

Studio n. 521-2011/C Integrazione, Ulteriori considerazioni in tema di edilizia residenziale convenzionata

Quesito n. 34-2011/T, Tassazione di atto unitario di trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà

Ilpuò estinguersi peralla nuda proprietà tutte le volte in cui venga posto in essere un atto o un fatto implicante il trasferimento del dirittodi superficie al proprietario del suolo (per contratto, in forza di testamento, usucapione della superficie). Può venire in esame anche un atto di natura meramente abdicativa, provocante l'estinzione senza che abbia luogo alcun trasferimento, come laIn questa ipotesi si produce, per effetto dell'elasticità del dominio, la riespansione della proprietà, che diviene piena. Il dubbio che qualcuno si è posto in relazione alla possibile applicazione dell'art. 827 cod.civ. (norma che attribuisce al patrimonio dello Stato la proprietà dei beni immobili vacanti) , deve esser risolto negativamente, avuto riguardo alla natura del diritto in esame ed al modo di disporre dell'art. 953 cod.civ.Un'ipotesi specifica di consolidazione si può riconoscere nel fenomeno impropriamente appellato come "trasformazione della superficie in proprietà". Viene in esame la cessione che i Comuni operano (allo scopo di fare "cassa"), alienando la nuda proprietà dell'area di sedime dei fabbricati condominiali già edificati in attuazione della c.d. "legge sulla casa" (l. 865/1971), che prevedeva l'assegnazione a società cooperative del diritto di superficie per novantanove anni di aree sulle quali edificare abitazioni. In tal caso l'oggetto della c.d. "trasformazione" non sono già le singole unità immobiliari, ma l'area di sedime dell'intero corpo di fabbrica condominiale.Così p.es. Salis, La superficie, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, Torino, 1958, p.134.Occorre applicare analogicamente il disposto dall'art. 953 cod. civ. in tutte le ipotesi di estinzione del diritto di superficie: la costruzione non rimarrà vacante, in quanto accederà immediatamente al suolo, in sintonia con quanto stabilito dall'art. 934 cod.civ.. Si veda Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol. II, Genova, 1978, p.169; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.515; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.349; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.242.