Dolus bonus e dolus malus

Secondo un'opinione non più recente , era dato di distinguere tra c.d.consistente in condotte illegittime e fraudolente, e dolus bonus. Quest'ultimo consiste in quella ordinaria esaltazione delle qualità di ciò che si vende corrispondente ai normali contenuti pubblicitari, in relazione ai quali chiunque presta una fede relativa. Il c.d.non rileverebbe dunque come vizio della volontà, traducendosi in una innocua furbizia che una persona di media avvedutezza sa riconoscereOccorre tuttavia riferire che gradualmente si sta affermando una diversa sensibilità sociale, in qualche misura recepita anche dalla legge . Si respingono non solo gli eventuali contenuti ingannevoli del messaggio pubblicitario, ma si è giunti a prescrivere che essi debbano corrispondano ad una informazione "palese, veritiera e corretta"(cfr. l'abrogato D. Llgs. 25 gennaio 1992, n. 74 . Si è successivamente giunti ad elaborare in maniera assai precisa i caratteri ed i criteri valutativi di un corretto messaggio pubblicitario. Il(D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ) entrato in vigore il 23 ottobre 2005(artt. 18 - 32), specificando, tra l'altro, le condizioni di liceità della c.d. pubblicità comparativa (art. 22 ). La norma appena citata contempla espressamente le cosiddette(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4110 del 4 luglio 2018), tali quelle corrispondenti alle pratiche commerciali che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.Così Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p. 356; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 170.V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 250.Si veda Franceschelli, Pubblicità ingannevole e culpa in contraendo, in Riv. dir. civ., II, 1983, p. 270.Cfr. Nuzzo, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 779; Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 462; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 667; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 906.