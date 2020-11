Disciplina del negozio condizionato

Note

L'atto sottoposto a condizione, sia sospensiva, sia risolutiva, è contrassegnato da una disciplina particolare. La legge assume in speciale considerazione alcuni aspetti, quali la difettosità dell'evento dedotto nella clausola condizionale sotto il profilo dell'impossibilità o dell'illiceità del medesimo, nonché lo svolgimento diacronico della fattispecie condizionale. Sono disciplinate le situazioni giuridiche soggettive facenti capo alle parti, delle quali la più tipica è costituita dall'La prima osservazione da compiere consiste tuttavia nel riferire che non tutti gli atti tollerano l'apposizione della clausola condizionale: in particolare non sono sottoponibili a condizione i c.d.Costanza, La condizione e gli altri elementi accidentali, in I contratti in generale, dir. da Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.849.Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.874 .