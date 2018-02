Note

nota1

nota2

nota3

nota4

Bibliografia

AUTERI-MAGELLI, Torino, Comm. cod.civ. diretto da Cendon, 1997

BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988

FABIANI, Autore (diritto di), Enc. giur. Treccani

GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

GRECO-VERCELLONE, I diritti sulle opere dell’ingegno, Torino, 1974

JARACH, Manuale del diritto d'autore, Milano, 1983

Prassi collegate

Quesito n. 13-2017/C, Regime di comunione legale dei beni e sorte, alla morte dell’artista, delle creazioni intellettuali

Il diritto sull'opera di ingegno sorge in capo all'autore all'atto della creazione dell'operaSi tratta di un diritto trasferibile:l'art. 2581 cod. civ. prevede che il trasferimento inter vivos dei diritti di utilizzazione economica del brevetto debba esser. Il formalismo è richiesto dalla leggee nonNe consegue che diritto morale e diritto patrimoniale di autore possano spettare a soggetti diversi.Il diritto all'esclusiva utilizzazione dell'opera di ingegno non ha durata infinita. Il diritto patrimoniale d'autore dura fino a cinquant'anni dopo la morte dell'autore , limite elevato in alcuni casi fino a settant'anni (art. 17 della L. 52/96 ).E' tuttavia possibile che il detto diritto spetti al datore di lavoro per il quale l'autore svolga la propria attività: cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 12089/04 . Inoltre qualora l'opera sia da considerarsi collettiva, cioè frutto della collaborazione di più autori, la dottrina riconosce a quest'ultimi il diritto esclusivo di utilizzazione dei singoli contributi, mentre considera autore dell'opera nel suo complesso colui che ne ha organizzato e diretto la creazione stessa. Si vedano p.es. Auteri-Magelli, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. V, Torino, 1997, p. 1465; Fabiani, voce Autore (diritto di), in Enc. giur. Treccani.Non vi è alcun dubbio circa la natura originaria del titolo d'acquisto di tale diritto, in quanto nasce ipso iure, con la creazione dell'opera stessa. Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 523; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p. 1292. Per contro non è configurabile la modalità acquisitiva dell'usucapione (Cass. Civ. Sez. I, 826/77 ).Riguardo l'argomento della trasferibilità del diritto patrimoniale d'autore si confronti p.es. Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno, in Tratt. dir. civ. it. diretto da Vassalli, Torino, 1974.Si veda p.es. Jarach, Manuale del diritto d'autore, Milano, 1983, pp. 264 e ss..