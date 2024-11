Deroga convenzionale alla responsabilità personale e solidale del socio di cui all'art.2267 cod.civ

Note

L'ultima parte del I comma dell'art. 2267 cod. civ. nel sancire la responsabilità personale e solidale dei soci che hanno agito in nome e per conto della società in ordine alle obbligazioni sociali, ammette una deroga pattizia per gli altri soci.(es.: contrattando con terzi, assumendo obblighi e stipulando accordi impegnativi per la società)Secondo la prevalente opinione la limitazione può essere prevista anche per coloro tra i soci che siano dotati di poteri di amministrazione "interna", senza che, cioè. essi abbiano la possibilità di impegnare esternamente l'ente socialeNotevole è la portata prescrittiva del II comma dell'art. 2267 cod. civ. , dalla quale si desume l'efficacia esterna o reale del detto patto.Diversamente occorrerà dar conto del fatto che i terzi ne fossero effettivamente a conoscenza. Si tratta dunque di un'ipotesi di pubblicità di fatto che, in esito all'attuazione del Registro delle imprese, presso il quale esiste la sezione speciale dedicata alle società semplici, più non dovrebbe rinvenire ragion d'essere.Va osservato che, nell'ipotesi di società irregolare, proprio a causa della mancata esecuzione delle formalità pubblicitarie, una siffatta pattuizione non potrebbe avere alcuna efficacia esterna (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 28650 del 7 novembre 2024).nota1Galgano, Le società in generale. Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu- Messineo, Milano, 1982, p. 366.