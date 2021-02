Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 262

Elenco dei capitoli Documenti collegati

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE



1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.

2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.

(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 28, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)