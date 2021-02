Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 246

Elenco dei capitoli Documenti collegati

EFFICACIA DEL DECRETO



1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206.

(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 27, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.