Decadenza dal beneficio d'inventario

Dal beneficio dell'inventario l'erede può decadere.Più in particolare, il beneficio può essere perduto. Nella prima ipotesi, a rigore, non tanto si tratterebbe di vera perdita del vantaggio della limitazione della responsabilità, quanto di modalità di accettazione pura e semplice c.d. "presunta". Non verrebbe in considerazione una vera e propria perdita del beneficio perchè esso non sarebbe mai stato acquisito dall'erede . Si ponga mente alle fattispecie di cui agli artt. 485 II e III comma cod.civ., nonchè 487 II comma cod.civ., nelle quali il mancato compimento delle formalità nelle medesime previste entro i prescritti termini tassativi preclude il conseguimento della limitata responsabilità, determinando l'assunzione de jure della qualità di erede puro e semplicePiù interessante, ai fini dell'indagine che qui interessa, è la disamina delle ipotesi di perdita del beneficio successive all'acquisizione del medesimo. Vengono in esame al riguardo la decadenza che ha luogo in conseguenza del(art. 493 cod.civ.), quella che si verifica in relazione alle art.494 cod.civ.), infine la decadenza per art.505 cod.civ.). In senso improprio si potrebbe parlare di "decadenza" dal beneficio nell'ipotesi in cui l'erede, che pure abbia accettato con beneficio di inventario, non abbia eccepito tale condizione nel corso del giudizio di cognizione relativamente al credito ventato nei confronti del defunto. Non sarebbe infatti possibile eccepire l'accettazione beneficiata successivamente, nel corso del giudizio di esecuzione, ai fini di sottrarsi alla cogenza delle fasi ad esso relative (Cass. Civ., Sez. III, 9158/2013 ).Ferri, Successioni in generale (Artt. 512-535) , in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.311.Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.510.L'onere della prova dell'omissione del compimento dell'inventario ovvero dell'accettazione beneficiata entro i termini di legge incomberà sul creditore che intende far valere la riferita causa di decadenza:cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3842/95 ; Cass. Civ. Sez. III, 11084/93