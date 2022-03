Condizioni di rilevanza del dolo

il raggiro o artificio, ossia una condotta della controparte idonea a trarre in inganno la vittima (es.: la esibizione di certificazioni, di documenti quali licenza, autorizzazioni falsificate per indurre un soggetto a ritenere esistenti i provvedimenti amministrativi necessari alla gestione di un esercizio commerciale e, conseguentemente, a stipulare una cessione di azienda); la determinanza del dolo, nel senso che l'azione ingannatrice deve avere la forza di indurre un errore (art. 1439 cod.civ.) nel soggetto ingannato per effetto del quale costui viene determinato alla conclusione di un atto. Tale errore dovrebbe altresì essere "essenziale" (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 1955/96; Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 31731 del 4 novembre 2021). Di per sè il dolo potrebbe avere avuto efficacia solo incidente e non determinante: la sanzione dell'annullabilità è tuttavia prevista unicamente se il dolo è stato determinante, se cioè l'inganno ha avuto successo, inducendo un errore, ancorchè non essenziale Cass. Civ., Sez. III, 4065/2014); la provenienza dell'inganno dalla controparte: se sono vittima di raggiri di terzi, che nulla hanno a che fare con l'altro contraente, l'atto non è impugnabile, a meno che quest'ultimo ne fosse a conoscenza e ne abbia tratto vantaggio (art. 1439 , II comma cod.civ. ). Giova infine rilevare, sotto l'ultimo tra i profili evocati, la differenza tra errore e dolo. E' chiaro che l'accertamento dell'efficienza della condotta ingannatrice dell'altro contraente costituisce il perno al fine del sindacato circa l'esistenza del dolo. Ciò non toglie che sia possibile dedurre, a sostegno della domanda di annullamento del contratto, entrambi i vizi (Cass. Civ. Sez. I, 16663/08 ). L'eventuale reiezione della prospettazione afferente al comportamento decettivo della controparte non impedirà che vengano ricnosciuti gli estremi per l'annullamento del contratto per errore .

Affinchè il dolo possieda rilevanza in tema diesso deve anzitutto(art. 1439 , I comma, cod.civ. ).Se ciascuna delle parti ha cercato d'ingannare l'altra (c.d. dolo reciproco) secondo un'opinione vi sarebbe una sorta di compensazione tra le due condotte fraudolente ; secondo un altro parere ciascuna delle parti potrebbe agire per ottenere l'annullamento del contratto . Questa appare la tesi più convincente, in difetto di particolari indicazioni della legge.Ai fini dell'annullabilità dell'atto devono concorrere i seguenti requisiti:Aderendo così alla soluzione romanistica secondo la quale "si dolo malo fecerint, invicem de dolo non agente, dolus cum dolo compensatur".Cfr. Trabucchi, voce Dolo, in N.mo Dig. it., p.153.