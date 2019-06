Clausola di gradimento (società di capitali)

Note

nota1

Prassi collegate

Quesito n. 156-2018/I, Trasferimento mortis causa, diniego di gradimento e sorte delle azioni

Clausola statutaria di prelazione e trasferimento a titolo gratuito delle partecipazioni sociali

Appunti sulla legittimazione ad impugnare le delibere assembleari e sulla clausola di gradimento alla francese

Nell'ambito delleche, ai sensi dell'art. 2355 bis cod. civ. , possono essere previste dallo statuto della società (dovendo inoltre risultare dal titolo, ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame) si può ben annoverare laL'espressione del gradimento può essere rimessa all'assemblea, agli amministratori (all'unico amministratore, al consiglio di amministrazione, ad un comitato più ristretto di amministratori individuati in seno al consiglio). Pare da escludere la legittimità della attribuzione del relativo potere ad uno o più soci determinati, a meno che non si tratti di tutti i soci portatori di una speciale categoria di azioni (i quali debbano, ad esempio, esprimersi nel corso di un'assemblea separata).La validità della previsione di clausola di gradimento in relazione al trasferimentoè stata da tempo sottoposta dalla giurisprudenza ad un attento vaglio, essendosi ritenuto che la stessa potesse talora rappresentare un limite alla circolazione delle azioni tale da inibire in concreto integralmente il trasferimento dei titoli. Conseguentemente se ne inferìa cagione della indeterminatezza delle condizioni alle quali sarebbe stato consentito al socio di poter cedere la propria partecipazione, ciò che si sarebbe sostanziato in una prigionia nel proprio stato di partecipe alla società (Cass. Civ. Sez. I, 2365/78 ). Con l'art. 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281,era stata indicata all'elaborazione negoziale la via da seguireIl risultato si è sostanziato in pratica nelladifferenti l'una rispetto all'altra, tuttavia accomunate dalla sicura conformità alla legge.Si pensi alla positiva indicazione del possesso in capo all'aspirante acquirente delle azioni di speciali requisiti professionali o attitudinali.In tal modo viene garantita al socio la possibilità di alienare i titoli, cumulandosi eventualmente il gradimento alla prelazione, il cui eventuale mancato esercizio può aprire la via alla libera cessione delle azioni da parte del socio (Cass. Civ. Sez. I, 7890/95 ).Quanto riferito valeva per i trasferimenti inter vivos a titolo oneroso. Cosa dire nell'ipotesi il subingresso di un socio ad un altro abbia luogo a causa di morte? Al riguardo si era consolidata l'opinione secondo la qualeE' stato infatti osservato (attualizzando il riferimento al testo dell'art. 2355 cod. civ. antecedente la riforma del 2003) che l'art. 2355 bis cod. civ. non conteneva, a differenza dell'art. 2469 cod. civ. (sempre rendendo attuale il rinvio allora operato al vecchio testo dell'art. 2479 cod. civ. ), alcun riferimento a limitazioni relative ai trasferimenti della partecipazione mortis causa (Cass. Civ. Sez. I, 11057/93 ).Gli esiti interpretativi giurisprudenziali sono stati, in un certo senso, recepiti dal legislatore della riforma. L'art. 2355 bis cod. civ. infatti attualmente dispone in maniera espressa al II comma cheAlla luce della novella si può anzitutto osservare come la sanzione che l'ordinamento prevede per il caso della clausola non conforme ai dettami di legge è la stessa un tempo prevista dalla predetta l. 1985/281, vale a dire la semplice inefficacia della stessa.(vale a dire senza obbligo di motivazione, dunque insindacabile nel merito) è, alternativamente,(a carico degli altri soci o della società, sia pure con l'espresso richiamo dei limiti vigenti in ordine all'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 cod. civ. , limiti peraltro ridimensionati per effetto della novellazione operata dal D.Lgs. 142/08 Al riguardo è fondamentale l'ulteriore modo di disporre dell'art. 2355 bis cod. civ. che, ai fini della determinazione del corrispettivo dell'acquisto o, alternativamente, della quota di liquidazione del socio recedente, fa riferimento ai criteri di cui all'art. 2437 ter cod. civ. . Il penultimo comma dell'art. 2355 bis cod. civ. prevede che le regole da ultimo esposte si applichino in tutti i casi di clausole che sottopongano a speciali condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.Il principio vale solo per le società per azioni, In materia di società a responsabilità limitata, stante la possibilità di introdurre addirittura un divieto assoluto di cessione delle quote, è invece perfettamente ammissibile la clausola di mero gradimento (cfr. Tribunale di Napoli, 28 maggio 1997 ).