Clausole miste di gradimento e di prelazione

Quesito n. 156-2018/I, Trasferimento mortis causa, diniego di gradimento e sorte delle azioni

E' possibile configurare clausole complesse che. Si pensi alla pattuizione statutaria con la quale la cessione delle quote debba essere preventivamente consentita dagli altri soci, cui sia parallelamente attribuito un diritto di prelazione all'acquisto a parità di condizioni. Al riguardo è stato deciso che una siffatta clausolaLa combinazione e l'intima relazione tra gradimento e prelazione, rende infatti l'applicazione congiunta riferibile esclusivamente al caso in cui, cedendo le quote a terzi, si rende necessaria la valutazione dei soggetti interesati e l'eventuale esercizio della prelazione (Cass. Civ. Sez. I, 7857/97 ).