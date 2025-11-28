Circolare n. 2/E, Imposte di registro, ipocatastali e bollo, le novità post-riforma

CIRCOLARE n. 2/E del 14 marzo 2025
OGGETTO Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, e decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87. Modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori.
Roma, 14 marzo 2025
Arriva la bussola sulle novità in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori. Con la circolare n. 2/E, pubblicata oggi (14 marzo 2025, N.d.R.), l’Agenzia illustra le modifiche introdotte nell’ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, tra cui il meccanismo dell’autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.
Registro al restyling – In via generale, il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio. Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.
Le novità sull’accesso alle banche dati del Catasto – Per incentivare l’uso dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l’accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Non si applicano tributi o altri oneri, inoltre, agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.
Cosa cambia per l’imposta di bollo – Razionalizzata anche la disciplina concernente l’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti. In particolare, vengono semplificate le modalità di pagamento: per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24; ok al contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Diviene possibile, infine, anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, presentare la dichiarazione integrativa, per correggere errori od omissioni.
Indice
- Premessa
- Principali novità in materia di imposta di registro
- Novità in materia di registrazione degli atti e autoliquidazione
- Novità in materia di cessione di azienda
- Criteri per l’individuazione dell’aliquota applicabile
- Modalità di determinazione della base imponibile
- Novità in materia di divisioni
- Riscossione dell’imposta di registro per gli atti giudiziari
- Diritti edificatori e contratti preliminari
- Adeguamento terminologico e semplificazione
- Interventi di coordinamento
- Novità in tema di imposte ipotecaria e catastale
- Novità in materia di imposta di bollo e imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine
- Modifiche su tasse ipotecarie e catastali e tributi speciali
- Novità in materia di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale
- Novità sull’aggiornamento delle intestazioni catastali
- Disposizioni finali e abrogazioni
- Modifiche al sistema sanzionatorio
