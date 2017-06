Cass. civile, sez. I del 2017 numero 151 (05/01/2017)







Il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete ex art. 1137 c.c., ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, anche in caso di locazione dell'immobile, salvo che nella particolare materia dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, per la quale la decisione e, conseguentemente, la facoltà di ricorrere, sono attribuite ai conduttori. (Nella specie, la Corte d'appello riteneva, da un lato, che la delibera impugnata fosse meramente confermativa di precedente delibera, coerente con la destinazione dell'area comune risultante dal regolamento condominiale e con la già avvenuta installazione di un cancello automatico, e, dall'altro lato, evidenziava che si trattava di delibera rispettosa della regola prevista dall'art. 1120 c.c., in quanto non aveva reso inservibile l'area ad alcuno dei condomini).