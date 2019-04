Allegato in lingua straniera

Note

E' stato ripetutamente affermato che l'art. 55 l.n. non può applicarsi agli allegati dell'atto notarile (Tribunale di Udine, 08/02/1995 ).La tesi non sembra condivisibile, in quanto nell'ambito della redazione del documento atto pubblico per opera del notaio, la presenza di elementi allegati redatti in lingua straniera (che abbiano o meno contenuto negoziale), impone al pubblico ufficiale rogante di procedere alla loro acquisizione solo dopo la loro completa traduzione.Il documento redatto in lingua straniera privo di traduzione non può circolare in ambito notarile.Questo principio di carattere generale deve essere applicato sia che il documento allegato provenga dallo stesso ufficiale rogante, sia nel caso di documento preformatoOltre alla necessaria traduzione, l'atto o il documento (estero) da allegare deve essere munito di debita legalizzazione, come espressamente previsto dall'art. 68 reg. not..Analogo ragionamento vale per l'attività di semplice deposito di atto estero, prevista dall'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.Anche in questo caso l'obbligo della traduzione deve essere assolto.Norma collegata è l'art. 17 , III comma Legge n. 15 del 1968.In sintonia con il principio che l'allegazione in atto equivale alla formale ricezione in deposito di cui all'art. 68 reg. not., deve essere obbligatoriamente applicato il principio stabilito dal secondo comma del citato art. 68