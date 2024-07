Sulla realità del contratto di mutuo. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34116 del 6 dicembre 2023)

Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo. Ne consegue che. in caso di conclusione di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori, la consegna della somma può ritenersi avverata anche in presenza di un piano rateale di erogazione previsto nel contratto.