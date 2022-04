Sottotetto avente funzione di isolamento dell'ultimo piano. Non configurabilità del possesso "separato" ad usucapionem. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6114 del 24 febbraio 2022)

Il sottotetto di un edificio che assolva all'esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio ad esso sottostanti, si pone con essi in rapporto di dipendenza e protezione, così da non poter esserne separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarietà dell'insieme, con la conseguenza che, non potendo essere utilizzato separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il possesso "ad usucapionem" dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare.