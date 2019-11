Responsabilità professionale del notaio. Esonero dall'esecuzione delle visure e iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 14169 del 24 maggio 2019)

Il notaio incorre in responsabilità professionale qualora non adempia correttamente la propria prestazione; tale dovuta diligenza non si esplica soltanto nella redazione dell’atto richiesto dalle parti, ma comprende anche le c.d. attività preparatorie, tra le quali l'esecuzione delle visure catastali e ipotecarie. Questa responsabilità deve tuttavia essere esclusa qualora tutte le parti che procedono alla stipula lo abbiano espressamente esonerato da porre in essere tali attività.Ne segue che il notaio esonerato dalle visure non risponde dell’ipoteca giudiziale che grava sul bene venduto. Sussistendo la responsabilità solo se il professionista fosse stato a conoscenza dell’esistenza di formalità pregiudizievoli o si fosse fatto pagare l’attività poi omessa.