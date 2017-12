Proventi consumati dell’attività separata dei coniugi: esclusione dalla comunione legale. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 5652 del 7 marzo 2017)

L’art. 177, comma 1, lett. c), c.c. esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione.