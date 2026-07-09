Prevalenza dell'ipoteca iscritta antecedentemente al sequestro penale conservativo pure in relazione a credito assistito da privilegio speciale immobiliare (ex art. 316 IV co c.p.p.). (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 34681 del 29 dicembre 2025)

Documenti collegati Credito privilegiato del promissario acquirente e ipoteche sul bene promesso in vendita





Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile di modo che, in deroga all’art. 2748, comma 2, c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti pubblicitari, con la conseguenza che, se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro, il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito a quelli privilegiati ex art. 316, comma 2, c.p.p.