Iscrizione di ipoteca giudiziale sull'immobile oggetto della vendita. Cancellazione del pignoramento susseguente, ma non dell'ipoteca. Responsabilità del notaio. (Appello di Roma, Sez. III, sent n. 1673 del 13 marzo 2017)

In tema di responsabilità professionale del notaio, nel caso in cui l’atto riguardi la compravendita di un immobile gravato da un’iscrizione pregiudizievole, la sola menzione di tale iscrizione nell’atto di compravendita non esaurisce l’attività cui è tenuto il notaio, in quanto limitata ai rapporti interni fra le parti, con la conseguenza che il notaio deve indicare il contenuto e i possibili risvolti dell’iscrizione riguardante il bene negoziato, fino a esprimere anche lo sfavore alla stipula dell’atto ove ciò risponda all’interesse del cliente, al quale, in caso contrario, deve essere richiesto uno specifico atto di esonero da responsabilità.