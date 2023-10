Cancellazione della società convenuta in giudizio per esecuzione specifica ex art. 2932 cod.civ. dal registro delle imprese. Sorte del rapporto processuale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 15762 del 6 giugno 2023)

Documenti collegati Cancellazione della società dal registro delle imprese





A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di facere non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.