Area cortilizia e presunzione di appartenenza agli enti comuni condominiali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29379 del 14 novembre 2024)

La sottrazione di un’area cortilizia al comune godimento prima che venisse costituito il condominio con la compravendita degli appartamenti, non esclude la successiva presunzione di condominialità del cortile quale parte comune. Difatti, in tal caso, la sottrazione dell’area non muta le caratteristiche proprie di uno spazio la cui funzione essenziale è quella di fornire aria e luce agli edifici condominiali prospicienti