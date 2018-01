Rivalsa e patti sulle imposte





La validità dei patti sulle imposte (e tra questi il patto di accollo) e l’esercizio del diritto di rivalsa è questione strettamente connessa che richiede di essere affrontata in modo unitario.



La rivalsa, infatti, è istituto vicino al patto di accollo, frequentemente utilizzato per la traslazione dell’onere economico del tributo.



La rivalsa, rectius l’attuazione della rivalsa, come strumento di traslazione dei tributi, va innanzi tutto correttamente delineata in rapporto all’istituto della sostituzione (in particolare della rivalsa mediante ritenuta da parte del sostituto d’imposta) e della rivalsa mediante addebito del tributo.