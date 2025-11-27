Risposta a interpello n. 156/2024, Plusvalenza da superbonus, vendita con riserva di proprietà

di Libera

Roma, 16 luglio 2024

OGGETTO: Data rilevante, ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza, per il calcolo del decennale post conclusione dei lavori per cui si sia fruito del Superbonus, nel caso di vendita con riserva di proprietà – articolo 67, comma 1, lettera b–bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

