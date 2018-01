Regime fiscale della multiproprietà



Il regime fiscale della multiproprietà coincide con quella della piena proprietà, salvo quantificare la quota in proporzione alla durata del diritto di godimento dell’immobile nel corso dell’anno.



Ad esempio, se il contratto di multiproprietà attribuisce il godimento dell’immobile per due settimane all’anno, la quota imputabile al contribuente sarà pari 14/365.



Rinvio al Cap. VI per una sintesi della disciplina fiscale transnazionale.

