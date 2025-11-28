Principi di deontologia professionale dei notai, in vigore il 1 gennaio 2025

di Libera

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.30 del 06-02-2025 il comunicato del CNN relativo ai nuovi principi di deontologia professionale dei notai, già anticipati in CNN Notizie del 28 ottobre 2024 a valle dell’ultimo Congresso Nazionale di categoria.

Il Consiglio nazionale del notariato, con delibera n. 4-76 del 12 settembre 2024, ha approvato i nuovi principi di deontologia professionale dei notai, che sono entrati in vigore il 1° gennaio 2025, a eccezione della disposizione di cui all’art. 59, in vigore dal 12 settembre 2024 (delibera CNN n. 5-76/12 settembre 2024).

Il testo dei vigenti principi di deontologia professionale dei notai è disponibile sul sito pubblico del Consiglio nazionale del notariato

